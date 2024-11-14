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  4. Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
Лига наций
14 ноября 2024, 08:04 |
1034
0

Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины

Евгений не понимает игнор Владислава Кочергина, который играет за «Ракув»

14 ноября 2024, 08:04 |
1034
0
Коноплянка назвал игрока, которого нужно вызвать в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что не понимает, почему к расположению «сине-желтых» не вызывают Владислава Кочергина, ныне выступающего в чемпионате Польши.

«Даже сейчас пришло в голову, почему ни разу не вызывали Кочергина. Почему никто никогда на него не обращал внимания? Я еще был игроком – и спрашивал: «Почему тебя не вызывают? Может, они не знают, что есть такая команда «Ракув»? Как могут не вызвать тебя, если ты чемпион Польши?Он играет все матчи на достаточно высоком уровне. И даже сейчас они борются за чемпионство, он забивает голы – и его не вызывают.

Это к тому, что все тренеры должны следить и чувствовать игроков, на что они способны. Если буду сидеть на месте и не буду искать игроков для агентства, кто у меня будет играть? Конечно, у меня будут одни деревья, которые мяч не умеют останавливать», – сказал Коноплянка.

В ноябре Национальная сборная Украины проведет заключительные матчи группового этапа Лиги наций. 16 ноября «сине-желтые» сыграют против Грузии, а 19 – встретятся с Албанией.

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Евгений Коноплянка Владислав Кочергин Ракув Ченстохова сборная Украины по футболу Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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