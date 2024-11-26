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Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 13:33 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:44
294
2

КЕВИН: «Тяжелее всго играть против защитника Александрии»

Футболист «Шахтера» рассказал о самых сложных соперниках в УПЛ

26 ноября 2024, 13:33 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:44
294
2
КЕВИН: «Тяжелее всго играть против защитника Александрии»
ФК Шахтер. Кевин

Футболист донецкого «Шахтера» Кевин поделился мнением о самых тяжелых соперниках в Украинской Премьер-лиге и вспомнил самые интересные моменты своей карьеры в Украине:

– Вспомни свой самый счастливый момент в «Шахтере» и самый грустный?
– Мой самый счастливый момент в «Шахтере», когда мы победили «Динамо» 1:0 в чемпионском матче и, соответственно, пополнили свою коллекцию золотых наград. А самый печальный был накануне матча с «Болоньей», когда я травмировался. Повреждение было несерьезным, но, тем не менее, я вынужден был пропустить тот поединок и не сумел дебютировать в Лиге чемпионов еще тогда в Италии.

– А какой матч в Украине для тебя был самым сложным?
– Я склонен считать, что тот же поединок с «Динамо», о котором я уже упоминал. Тогда была напряженная борьба между двумя достойными командами. И было сложно играть против их хорошо слаженной обороны.

– Запомнил фамилию хотя бы одного игрока в УПЛ, против которого было очень тяжело играть?
– На самом деле мне сложно ответить, потому что я не могу запомнить украинские фамилии, они очень сложны для меня (улыбается). Но если разбирать по позициям, то я точно помню, что это был правый защитник «Александрии». Против него было очень сложно играть. (Возможно, речь о Никите Кравченко).

– А названия команд в украинском чемпионате уже запомнил?
– «Александрия». Ровно, ой, «Верес». «Колос», «Черноморец». Уже много запомнил.

– А какая команда, кроме «Динамо», показалась очень сильной?
– Без сомнений, «Александрия».

Кевин присоединился к донецкому клубу в 2024 году – руководство «Шахтера» заплатило за бразильца 12 млн евро «Палмейрасу». В этом сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах – забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кевин (Шахтер)
Микола Титюк Источник: Террикон
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Комментарии 2
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Gargantua81
Никита Кравченко хороший защитник. Порлесье по глупости его не взяло. Тепер вынуждены на правый фланг Смолякова ставить.
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Фанат Шахтаря
Шахтар та Олександрія завжди між собою добре грали.
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