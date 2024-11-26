Скрипник обратился к фанатам сборной Украины перед матчем с Бельгией

Украинский тренер Виктор Скрипник обратился к фанатам национальной сборной Украины, озвучив свой прогноз на матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

«Ну, мы же должны во что-то верить. Болельщик всегда ждет футбол с верой в то, что сейчас его команда обязательно выиграет, даже несмотря на то, что его любимцы до этого где-то проиграли несколько матчей.

Так же и я смотрел эти ноябрьские игры с учетом того, что ситуация очень сложная. Получили четыре очка, из сложной ситуации все же пробились в стыковые матчи. Давайте вместе держать кулаки за нашу сборную», – сказал Скрипник.

Матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая встреча станет для «сине-желтых» номинально домашней.

Ранее Виктор Скрипник назвал лучшего тренера Украины в настоящее время.