Скрипник обратился к фанатам сборной Украины перед матчем с Бельгией
Специалист призвал верить в «сине-желтых»
Украинский тренер Виктор Скрипник обратился к фанатам национальной сборной Украины, озвучив свой прогноз на матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций.
«Ну, мы же должны во что-то верить. Болельщик всегда ждет футбол с верой в то, что сейчас его команда обязательно выиграет, даже несмотря на то, что его любимцы до этого где-то проиграли несколько матчей.
Так же и я смотрел эти ноябрьские игры с учетом того, что ситуация очень сложная. Получили четыре очка, из сложной ситуации все же пробились в стыковые матчи. Давайте вместе держать кулаки за нашу сборную», – сказал Скрипник.
Матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая встреча станет для «сине-желтых» номинально домашней.
Ранее Виктор Скрипник назвал лучшего тренера Украины в настоящее время.
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