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Лига наций
26 ноября 2024, 12:29 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:38
884
2

Скрипник обратился к фанатам сборной Украины перед матчем с Бельгией

Специалист призвал верить в «сине-желтых»

26 ноября 2024, 12:29 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:38
884
2
Скрипник обратился к фанатам сборной Украины перед матчем с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Украинский тренер Виктор Скрипник обратился к фанатам национальной сборной Украины, озвучив свой прогноз на матч против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

«Ну, мы же должны во что-то верить. Болельщик всегда ждет футбол с верой в то, что сейчас его команда обязательно выиграет, даже несмотря на то, что его любимцы до этого где-то проиграли несколько матчей.

Так же и я смотрел эти ноябрьские игры с учетом того, что ситуация очень сложная. Получили четыре очка, из сложной ситуации все же пробились в стыковые матчи. Давайте вместе держать кулаки за нашу сборную», – сказал Скрипник.

Матчи против Бельгии пройдут 20 и 23 марта. Первая встреча станет для «сине-желтых» номинально домашней.

Ранее Виктор Скрипник назвал лучшего тренера Украины в настоящее время.

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Украина - Бельгия Лига наций Виктор Скрипник сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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MIRRA
Контра спем сперо
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Фанат Шахтаря
Згоден. Потрібно вірити у Жовто-синіх💪🇺🇦
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