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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 13:08 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:59
186
3

Экс-игрок Шахтера: «В Эйндховене горняки обязательно забьют свой гол»

Матч в Эйндховене может получиться результативным

26 ноября 2024, 13:08 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:59
186
3
Экс-игрок Шахтера: «В Эйндховене горняки обязательно забьют свой гол»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от поединка Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и «горняками»:

«ПСВ из тех команд, которая сама играет и позволяет это делать сопернику. Уверен, что будет открытый футбол, ведь обоим клубам очень нужны очки для того, чтобы пробиться в следующий раунд.

Больше прессинговать будет ПСВ, многое будет зависеть от того, удастся ли «горнякам» нейтрализовать активность хозяев на флангах. На мой взгляд, «Шахтер» свой гол забьет, команда из Эйндховена также не останется в долгу. Все же думаю, что двумя забитыми мячами не обойдется. Уверен, что поединок будет интересным».

Напомним, что матч ПСВ – «Шахтер» начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что скандальный хавбек Хусрав Тоиров вернется в «Шахтер» после аренды в Казахстане.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк ПСВ ПСВ - Шахтер инсайд Адриан Пуканыч
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Фанат Шахтаря
Згоден повністю. Матч буде епічним для Гірників!
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Fuz1982z
5-0 псв винесе
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