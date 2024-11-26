Владимир MИКИТИН: «Перед игрой с ПСВ беспокоит защита Шахтера»

27 ноября футболисты «Шахтера» проведут очередной поединок в Лиге чемпионов – в гостях с ПСВ.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Mикитин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы «горняков» в противостоянии с грандом нидерландского футбола:

«ПСВ – темповая команда, в каждом звене которой есть лидеры, делающие «погоду». Вот почему многое будет зависеть от того, выдержит ли «Шахтер» тот высокий темп, который предложат хозяева. Потому, что «горняки» не производят впечатления команды с совершенной физической подготовкой.

Где-то тревожит и то, что «Шахтер», несмотря на разгромную победу в последнем туре УПЛ – над «Ингульцом», до перерыва мог неоднократно пропустить от аутсайдера. Если на «Арене-Львов» обошлось, то в Эйндховене хозяева могут наказывать за ошибки в защите голами, ведь их уровень подготовки значительно выше.

По моему мнению, если «Шахтер» вернется домой с завоеванным одним очком, то это будет успехом».

Сейчас футболисты ПСВ занимают в Лиге чемпионов 24-е место, набрав пять очков, «Шахтер» отстает на один пункт – он 28-й.

Ранее сообщалось, где можно смотреть онлайн трансляцию матча Лиги чемпионов между ПСВ и донецким «Шахтером».