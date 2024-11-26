Барселона в шаге от продления контрактов с главными талантами
Клуб ведет переговоры с Гави и Педри
Нынешний лидер Ла Лиги «Барселона» ведет активные переговоры с Педри и Гави по продлению контракта. Договоры обоих игроков рассчитаны до лета 2026 года.
Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, представители клуба продвинулись в обсуждении нового контракта с игроками. Планируется, что в ближайшее время «Барселона» официально объявит о подписании соглашения.
Детали будущих контрактов пока не разглашают.
В этом сезоне Педри отыграл 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал два ассиста. В свою очередь, Гави вернулся на футбольное поле после ужасающей травмы. Полузащитник успел уже отбегать семь поединков за клуб – результативными действиями еще не отличился.
🔵🔴🔛 New contracts for Pedri and Gavi are on track as Barcelona keep advancing with both players.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2024
Negotiations underway with Pedri and Gavi expected to be next ones to sign new deal at the club. pic.twitter.com/rKHQglcRvy
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