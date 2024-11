Барселона в шаге от продления контрактов с главными талантами

Нынешний лидер Ла Лиги «Барселона» ведет активные переговоры с Педри и Гави по продлению контракта. Договоры обоих игроков рассчитаны до лета 2026 года.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, представители клуба продвинулись в обсуждении нового контракта с игроками. Планируется, что в ближайшее время «Барселона» официально объявит о подписании соглашения.

Детали будущих контрактов пока не разглашают.

В этом сезоне Педри отыграл 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал два ассиста. В свою очередь, Гави вернулся на футбольное поле после ужасающей травмы. Полузащитник успел уже отбегать семь поединков за клуб – результативными действиями еще не отличился.

🔵🔴🔛 New contracts for Pedri and Gavi are on track as Barcelona keep advancing with both players.



Negotiations underway with Pedri and Gavi expected to be next ones to sign new deal at the club. pic.twitter.com/rKHQglcRvy