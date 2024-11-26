Барселона в шаге от продления контрактов с главными талантами

Нынешний лидер Ла Лиги «Барселона» ведет активные переговоры с Педри и Гави по продлению контракта. Договоры обоих игроков рассчитаны до лета 2026 года.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, представители клуба продвинулись в обсуждении нового контракта с игроками. Планируется, что в ближайшее время «Барселона» официально объявит о подписании соглашения.

Детали будущих контрактов пока не разглашают.

В этом сезоне Педри отыграл 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал два ассиста. В свою очередь, Гави вернулся на футбольное поле после ужасающей травмы. Полузащитник успел уже отбегать семь поединков за клуб – результативными действиями еще не отличился.