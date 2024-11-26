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Испания
26 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:28
409
1

Барселона в шаге от продления контрактов с главными талантами

Клуб ведет переговоры с Гави и Педри

26 ноября 2024, 13:14 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:28
409
1
Барселона в шаге от продления контрактов с главными талантами
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри и Гави

Нынешний лидер Ла Лиги «Барселона» ведет активные переговоры с Педри и Гави по продлению контракта. Договоры обоих игроков рассчитаны до лета 2026 года.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, представители клуба продвинулись в обсуждении нового контракта с игроками. Планируется, что в ближайшее время «Барселона» официально объявит о подписании соглашения.

Детали будущих контрактов пока не разглашают.

В этом сезоне Педри отыграл 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал два ассиста. В свою очередь, Гави вернулся на футбольное поле после ужасающей травмы. Полузащитник успел уже отбегать семь поединков за клуб – результативными действиями еще не отличился.

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Барселона Гави продление контракта Педри чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Комментарии 1
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MIRRA
в минулій новині писали, що Гаві до саудитів виганяють... визначіться вже з вектором сенсацій....
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