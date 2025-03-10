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  4. Левандовски получил предложение с большой зарплатой. Что решил поляк?
Испания
10 марта 2025, 15:38 | Обновлено 10 марта 2025, 15:40
700
0

Левандовски получил предложение с большой зарплатой. Что решил поляк?

Звездный страйкер интересует клубы Саудовской Аравии

10 марта 2025, 15:38 | Обновлено 10 марта 2025, 15:40
700
0
Левандовски получил предложение с большой зарплатой. Что решил поляк?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание клубов из чемпионата саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 36-летний футболист получил предложение от одного из клубов с Ближнего Востока, в котором ему было предложена очень большая зарплата, но игрок сделал выбор в пользу испанского гранда, контракт с которым у него истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 38 матчей на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Барселоны» может покинуть клуб.

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Роберт Левандовски Барселона чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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