Левандовски получил предложение с большой зарплатой. Что решил поляк?

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание клубов из чемпионата саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 36-летний футболист получил предложение от одного из клубов с Ближнего Востока, в котором ему было предложена очень большая зарплата, но игрок сделал выбор в пользу испанского гранда, контракт с которым у него истекает летом 2026 года.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 38 матчей на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Барселоны» может покинуть клуб.