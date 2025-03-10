Левандовски получил предложение с большой зарплатой. Что решил поляк?
Звездный страйкер интересует клубы Саудовской Аравии
Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание клубов из чемпионата саудовской Аравии, сообщает Fichajes.
По информации источника, 36-летний футболист получил предложение от одного из клубов с Ближнего Востока, в котором ему было предложена очень большая зарплата, но игрок сделал выбор в пользу испанского гранда, контракт с которым у него истекает летом 2026 года.
В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 38 матчей на клубном уровне, забил 34 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что голкипер «Барселоны» может покинуть клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 10 марта в 22:00 по Киеву
Украинская спортсменка почувствовала боль в пятке во второй попытке на 1.99 м