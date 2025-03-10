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Испания
10 марта 2025, 14:56 | Обновлено 10 марта 2025, 14:58
808
1

Голкипер Барселоны может покинуть клуб. На него нашелся претендент

Иньяки Пенья привлекает внимание «Севильи»

10 марта 2025, 14:56 | Обновлено 10 марта 2025, 14:58
808
1
Голкипер Барселоны может покинуть клуб. На него нашелся претендент
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Пенья

Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья привлекает внимание «Севильи», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский кипер, который вновь стал игроком запаса, хочет получать больше игрового времени, и «Севилья», которая находится в поисках нового вратаря, является отличным вариантом.

Присутствие в составе «сине-гранатовых» Марка-Андре Тер Штегена и Войцеха Щенсны снижает шансы Иньяки остаться в Каталонии.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получила предложение по одному из топ-игроков.

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Иньяки Пенья Севилья Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Марк-Андре тер Штеген Войцех Щенсны
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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ivankondrat96
Пенья потрапив у немилість до тренера. Тож, якщо будуть пристойні варіанти, треба йти
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