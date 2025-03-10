Голкипер Барселоны может покинуть клуб. На него нашелся претендент
Иньяки Пенья привлекает внимание «Севильи»
Испанский голкипер каталонской «Барселоны» Иньяки Пенья привлекает внимание «Севильи», сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский кипер, который вновь стал игроком запаса, хочет получать больше игрового времени, и «Севилья», которая находится в поисках нового вратаря, является отличным вариантом.
Присутствие в составе «сине-гранатовых» Марка-Андре Тер Штегена и Войцеха Щенсны снижает шансы Иньяки остаться в Каталонии.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» получила предложение по одному из топ-игроков.
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