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  4. Барселона получила предложение по одному из топ-игроков. Известен ответ
Испания
10 марта 2025, 12:29 |
314
0

Барселона получила предложение по одному из топ-игроков. Известен ответ

Алехандро Бальде привлекает внимание нескольких ведущих клубов Европы

10 марта 2025, 12:29 |
314
0
Барселона получила предложение по одному из топ-игроков. Известен ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Бальде

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Алекс Бальде привлекает внимание нескольких ведущих клубов Европы, сообщает El Nacional.

По информации источника, «сине-гранатовые» получали предложение в размере 50 миллионов евро за 21-летнего футболиста, но ответили отказом.

В контракте Бальде прописана клаусула в размере 500 миллионов евро. В клубе рассчитывают на испанца как на одного из фундаментальных футболистов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» ведет переговоры по трансферу защитника.

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Алекс Бальде Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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