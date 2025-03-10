Барселона получила предложение по одному из топ-игроков. Известен ответ

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Алекс Бальде привлекает внимание нескольких ведущих клубов Европы, сообщает El Nacional.

По информации источника, «сине-гранатовые» получали предложение в размере 50 миллионов евро за 21-летнего футболиста, но ответили отказом.

В контракте Бальде прописана клаусула в размере 500 миллионов евро. В клубе рассчитывают на испанца как на одного из фундаментальных футболистов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» ведет переговоры по трансферу защитника.