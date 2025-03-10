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  4. Флик дал добро. Барселона ведет переговоры по трансферу защитника
Испания
10 марта 2025, 12:00 |
732
0

Флик дал добро. Барселона ведет переговоры по трансферу защитника

Андрей Рациу привлекает внимание каталонского гранда

10 марта 2025, 12:00 |
732
0
Флик дал добро. Барселона ведет переговоры по трансферу защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рациу

Румынский правый защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик дал добро на трансфер румынского футболиста, спортивный директора «сине-гранатовых» Деку уже начал вести переговоры.

Ожидаемая сумма трансфера составляет 15 миллионов евро, но в контракте Андрея прописана сумма отступных в тразмере 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Андрей Рациу провел 26 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» должна избавиться от суперзвезды летом.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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