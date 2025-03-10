Флик дал добро. Барселона ведет переговоры по трансферу защитника
Андрей Рациу привлекает внимание каталонского гранда
Румынский правый защитник «Райо Вальекано» Андрей Рациу привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик дал добро на трансфер румынского футболиста, спортивный директора «сине-гранатовых» Деку уже начал вести переговоры.
Ожидаемая сумма трансфера составляет 15 миллионов евро, но в контракте Андрея прописана сумма отступных в тразмере 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Андрей Рациу провел 26 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» должна избавиться от суперзвезды летом.
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