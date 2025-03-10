ШЕВЧЕНКО: «Не понимал, почему Суркис – Сурик, а Ахметов – Ринат Леонидович»

Бывший вратарь киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко рассказал о разном отношении «бело-синих» и «горняков» к президентам своих клубов: Игорю Суркису и Ринату Ахметову.

– Приходилось ли вам когда-то общаться с Ахметовым?

– К большому сожалению, нет, но очень хотел бы. К президенту Суркису в «Динамо» относились в каком-то смысле немножко пренебрежительно, называли его «Сурик», «Игорь» и так далее.

Что касается Ахметова, то, находясь в Запорожье, я довольно хорошо общался с Алексеем Беликом. Ему на каждый день рождения звонил поздравить «Ринат Леонидович» или «президент», как он его называл. Мне такой официоз тогда показался немножко странным. Потому что обычно футболисты говорят «Ринат», «Ахмет» или просто «Ахметов». Потом я общался с Кривцовым и Степаненко. Они так же о нем отзывались исключительно «президент» или «Ринат Леонидович», я никак не мог понять: почему к нему такое уважение? Или это они его боятся?

– Потом поняли?

– Когда я уже попал в «Шахтер», понял, насколько там все солидно, как все слаженно работает. Поэтому я с того момента также начал говорить с уважением. Ринат Леонидович делает все для клуба, причем, не только для игроков, но для всего персонала, из-за чего все и работают должным образом, уважая друг друга. Если Ахметов что-то говорит, то он делает, за что ему большое уважение. До сих пор считаю его лучшим президентом из-за его отношения к клубу и людям. Очень хотел бы с ним пообщаться даже не на футбольные темы. Донбасс недалеко от Днепра, думаю, что у нас эти «понятия» одинаковые – когда говоришь, то должен сделать.

Ранее Алексей Шевченко рассказал о долге президента «Динамо» Игоря Суркиса.