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  4. ШЕВЧЕНКО: «Не понимал, почему Суркис – Сурик, а Ахметов – Ринат Леонидович»
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 11:51 | Обновлено 10 марта 2025, 12:09
1648
15

ШЕВЧЕНКО: «Не понимал, почему Суркис – Сурик, а Ахметов – Ринат Леонидович»

Алексей рассказал о разном отношении к президентам клубов от игроков «Динамо» и «Шахтера»

10 марта 2025, 11:51 | Обновлено 10 марта 2025, 12:09
1648
15
ШЕВЧЕНКО: «Не понимал, почему Суркис – Сурик, а Ахметов – Ринат Леонидович»
ФК Шахтер. Алексей Шевченко

Бывший вратарь киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Алексей Шевченко рассказал о разном отношении «бело-синих» и «горняков» к президентам своих клубов: Игорю Суркису и Ринату Ахметову.

– Приходилось ли вам когда-то общаться с Ахметовым?

– К большому сожалению, нет, но очень хотел бы. К президенту Суркису в «Динамо» относились в каком-то смысле немножко пренебрежительно, называли его «Сурик», «Игорь» и так далее.

Что касается Ахметова, то, находясь в Запорожье, я довольно хорошо общался с Алексеем Беликом. Ему на каждый день рождения звонил поздравить «Ринат Леонидович» или «президент», как он его называл. Мне такой официоз тогда показался немножко странным. Потому что обычно футболисты говорят «Ринат», «Ахмет» или просто «Ахметов». Потом я общался с Кривцовым и Степаненко. Они так же о нем отзывались исключительно «президент» или «Ринат Леонидович», я никак не мог понять: почему к нему такое уважение? Или это они его боятся?

– Потом поняли?

– Когда я уже попал в «Шахтер», понял, насколько там все солидно, как все слаженно работает. Поэтому я с того момента также начал говорить с уважением. Ринат Леонидович делает все для клуба, причем, не только для игроков, но для всего персонала, из-за чего все и работают должным образом, уважая друг друга. Если Ахметов что-то говорит, то он делает, за что ему большое уважение. До сих пор считаю его лучшим президентом из-за его отношения к клубу и людям. Очень хотел бы с ним пообщаться даже не на футбольные темы. Донбасс недалеко от Днепра, думаю, что у нас эти «понятия» одинаковые – когда говоришь, то должен сделать.

Ранее Алексей Шевченко рассказал о долге президента «Динамо» Игоря Суркиса.

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Игорь Суркис Ринат Ахметов Шахтер Донецк Динамо Киев Алексей Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Комментарии 15
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romario1501
А я тепер розумію чому Андрій Шевченко- Шева, а АлЄксЄй ШЄвчЄнкА- галімий кріт.
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+7
VovanSidorovi4
Какой у него шеравый язык.
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+7
Dovbush
Назвавби Ахметкою - в бетон закатали би
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+4
Gargantua81
человек всю жизнь просидел на банке, а теперь решил написать мемуары "Моя борьба"
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+2
serhiy
Ти поїдь в Лондон і ще рінату леонідичу відсоси ! Безмежна чоловіча любов ).
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
umnuy2
вот есть такая наука физиогномика-там по лицу можно вычислить интелект человека...судя по фото этого чела наука работает
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0
potemkin78
это называется разные стили правления
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0
serhiy
Жили як в свинарнику ,крім стадіону і заводів нічого не бачили !Сєпар здав свій регіон з людьми ,землями і будинками .поробив з людей бомжів -сидів на двох стільцях-чекав в яку сторону тікати і все що зробив - дув в гудок і на протести в Київ присилав бамбасят ,шантажуючи владу ! Сидить в Лондоні і в уй не дує. А тупі раби бамбаські продалися за ЛЧ і продуктові набори і ноги цілують мусульманину ! Ахметка - цар і бог ).
 Цинічні людішки !!! !
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0
Фанькин кот
Если бы не Ахметов, не было бы подьёма украинского футбола на европейские вершины в период 2004-2014 годов. Не было бы классных блистательных легионеров на футбольных полях Украины. Не было бы единственного выигранного еврокубка за всю историю независимости. И не было бы Евро-2012 - тоже единственного за всю нашу историю. Как минимум, для рядового украинского болельщика Ринат сделал очень много.
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Это да, Ринат Леонидович Ахметов - лучший руководитель среди президентов футбольных клубов Украины. И это залог успеха родного Шахтёра в последнее два десятилетия.
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-6
⚒️Пролетариат Донбасса👷
Какие прекрасные и правдивые слова о нашем Президенте Ринате Леонидовиче! 
Лучшего нет на всем земном шаре!
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-7
Віталій Донецьк/ Love Rybakinu
За Президента щастя - мати Ріната!
Нема в Україні - кращого мецената!
В шахтах з вугільним ароматом◼️◼️◼️⚒️
Пишаються всі гірники Рінатом!
З пелюшок Шахтаря бувши фанатом🧡🖤
Я теж безумовно пишаюсь Рінатом❗😊
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-7
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