Буяльский топ, разгром от Шахтера, ничья Александрии, пробуксовка Полесья

«Динамо» без проблем одолело «Черноморец» благодаря, в первую очередь, результативным действиям Буяльского. «Шахтер» покуражился в игре против «Ингульца». Набирает обороты «Кривбасс»: действующий бронзовый призер одолел на выезде «Оболонь». «Александрия» на выезде не смогла одолеть «Верес» – боевая ничья. И теперь во главе турнирной таблицы – «Динамо». Уже единолично. Снова не победило «Полесье». В этот раз житомиряне сыграли вничью с «Зарей», и уже на шесть очков отстают от третьего «Шахтера».

Комбинация тура

Шикарный мяч в ворота «Колоса» забил полузащитник «Карпат» Бруниньо. Точнее, в этой связи нужно отдать должное не только бразильцу, но и его ассистенту Чачуа, который мастерски забросил мяч в штрафную площадь гостей. Бруниньо принял мяч на грудь, сбросил его себе под удар и сильным выстрелом буквально прошил голкипера гостей Пахолюка.

Поле тура

Уже не первый раз в нынешнем сезоне футбольный газон в Полтаве вызывает нарекания. Казалось, что после того, как проблема приобрела широкий резонанс и в дело вмешалась УАФ, ситуация должна исправиться. И действительно, полтавским агрономам пришлось изрядно попотеть, устраняя «залысины» на газоне. Однако стоило сказать свое веское слово непогоде, как поле «Ворсклы» превратилось в бассейн. После матча с полтавчанами главный тренер ЛНЗ Карраско справедливо нарекал на состояние газона. Хотя причина поражения его команды все-таки в другом.

Гол тура

Классный гол в ворота «Черноморца» забил динамовец Буяльский. Виталий выцарапал мяч в центре поля, продрался мимо двух оппонентов, сыграв в пас с партнером, и мощно пробил из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот. Помочь своим партнерам Рудько не смог. А динамовский капитан в итоге стал героем матча: к забитому мячу он добавил еще два ассиста.

Дебют тура

В матче против «Черноморца» за «Динамо» дебютировал молодой полузащитник Саленко. Роман появился на поле на последней минуте основного времени, заменив Буяльского. В отведенное время Саленко не успел чем-то особым себя проявить. Роман – сын знаменитого форварда «Динамо» конца восьмидесятых годов прошлого века Олега Саленко.

ФК Динамо. Роман Саленко

Разгром тура

Действующий чемпион – «Шахтер» – не испытал ощутимых проблем в игре с новичком УПЛ – «Ингульцом». Команда Василия Кобина, бывшего полузащитника «горняков», а нынче наставника «казаков», продержалась лишь до конца первого тайма. Но стоило дончанам забить первый гол, как затем забитые мячи посыпались, словно из рога изобилия. В итоге подопечные Марино Пушича отгрузили в ворота Паламарчука целых шесть мячей. А могли еще больше.

Пенальти тура

Первый гол в ворота «Ингульца» для «Шахтера» мог состояться и раньше, если бы «горняки» реализовали пенальти. Но они не реализовали. В который уже раз блестяще себя проявил во время пробития пенальти голкипер «казаков» Паламарчук. Алексей потянул удар Судакова. Таким образом, первый номер «Ингульца» отбивает четвертый подряд одиннадцатиметровый удар, назначенный в его ворота.

Отлично проявил себе во время исполнения одиннадцатиметрового удара и голкипер «Кривбасса» Маханьков. Интересно, что игра против «Оболони» стала для него премьерной за «Кривбасс» в нынешнем сезоне. Тем не менее, Владимир не подвел, парировав удар Слободяна.

Джокер тура

Полузащитник «Шахтера» Эгиналду появился на поле в игре против «Ингульца» в середине второго тайма, уже при счете 3:0 в пользу своей команды. Однако бразилец успел внести весомый вклад в итоговый счет: в его активе – два забитых мяча. После матча Эгиналду прошел все поле на коленях, поблагодарив Бога.

«Это мое обещание, которое я дал Богу. Я пообещал сделать жест благодарности, когда сумею открыть счет забитым мячам в чемпионате. Тот жест, который вы увидели – проползти на коленях по полю.

Дело в том, что я находился на несколько неприятном этапе, и мне было очень важно отличиться дублем и прервать неприятную полосу. Именно поэтому я поблагодарил Бога реализацией этого обещания», – сказал бразилец.

Возвращение тура

В стартовом составе «Кривбасса» в выездном поединке против «Оболони» появился защитник Дибанго. Для Ивана это первая игра за криворожскую команду с 15 сентября. Все это время он восстанавливался после серьезной травмы. Примечательно, что в первой же игре после возвращения Дибанго отличился результативной передачей.

Ничья тура

Непростым для «Александрии» получился вояж в Ровно. «Верес» дал настоящий бой лидеру чемпионата. Более того, именно хозяева поля долгое время лидировали в этом поединке. Но удержать победу подопечным Олега Шандрука не удалось: за 12 минут до конца основного времени команда Руслана Ротаня отыгралась. Эта ничья не позволила «Александрии» удержаться на «макушке» турнирной таблице. Теперь единоличный лидер чемпионского забега – «Динамо». Команда Ротаня сместилась на второе место.

Серия тура

Тем не менее, ничью в игре против «Вереса» футболисты «Александрии» могут занести в свой актив, ведь в нынешнем чемпионате команда Ротаня пока что продолжает идти без поражений. Более того, «Александрия» улучшила свой клубный рекорд матчей без поражений. Теперь в активе александрийцев 18 таких поединков.

Скандал тура

Исход поединка между «Рухом» и «Левым берегом» решил «левый» пенальти в ворота гостей. В компенсированное время к первому тайму арбитр матча Шурман указал на «точку» в эпизоде, который в лучшем случае можно считать неоднозначным. А в худшем – предвзятым. Игрок «ЛБ» Якымив оказался первым на мяче в борьбе с Дидыком, однако судья все равно нашел основания для назначения пенальти, чем вызвал возмущение со стороны тренерского мостика столичной команды.

Празднование тура

ФК Рух

Игроки «Руха», забив мяч в ворота «Левого берега», продемонстрировали футболку партнера по команде Марко Сапуги, которому недавно сделали повторную операцию по реконструкции крестообразной связки колена. Сапуга уже пропустил 11 месяцев и еще около 9 месяцев может уйти на восстановление.

Угловой тура

Как по нотам разыграли подачу от углового флажка за шесть минут до конца основного времени встречи против «Зари» футболисты «Полесья». Сначала мяч был доставлен на ближнюю штангу, где Тейлор опередил всех и переадресовал футбольный снаряд на дальнюю штангу. На Сарапия, который вонзил мяч в сетку ворот.

Символическая сборная тура