Интер Милан

26 ноября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «РБ Лейпциг». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда после бегства Антонио Конте, не желавшего работать при осложнившейся финансовой ситуации, попала в руки Симоне Индзаги. Тот не просто удержал черно-синих на достойном уровне, но и добился ряда успехов, особняком среди которых стоит скудетто, уверенно оформленного в прошлом сезоне. Сейчас такого доминирования нет, миланский гранд идет в группе лидеров с примерно равными пока что шансами на успех. Зато в Лиге чемпионов итальянцы достойно стартовали. Они пока что не пропускали, в том числе и от Манчестер Сити, с которым в первом туре оформили нулевую ничью. Но потом получилось разгромить Црвену Звезду со счетом 4:0. Сложнее было с Янг Бойз и Арсеналом, но при этом с каждым из них все-таки забивали и в итоге оформляли победу.

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РБ Лейпциг

Клуб молод, но очень амбициозен. И уже немалого добился, в том числе и при нынешнем наставнике, Марко Розе. При нем вернули стабильность, и из года в год заканчивают выступления в Бундеслиге с путевкой в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне тоже получилось стать 4-ми, оставив за спиной дортмундскую Боруссию. Да и сейчас на внутренней арене все хорошо у быков. Но что с ними происходит, когда они выступают в нынешней Лиге чемпионов? Еще можно понять поражения таким сильным соперникам, как Атлетико, Ювентус и Ливерпуль. Но в прошлом туре немцы проиграли даже Селтику, причем итоговый счет в Глазго был 1:3. Так можно вообще без выхода в плей-офф остаться, если срочно не исправить положение!

Статистика личных встреч

Немцы все еще достаточно молодой проект. И он впервые приедет в гости к черно-синих

Прогноз

Букмекерские конторы по праву считают итальянцев фаворитов, но уж очень низки котировки на их победу. С учетом их прагматизма лучше поставим на то, что в этом поединке будет тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,61).