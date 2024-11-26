Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Интер Милан
26.11.2024 22:00 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 02:29 | Обновлено 26 ноября 2024, 02:32
13
0

Интер – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву

26 ноября 2024, 02:29 | Обновлено 26 ноября 2024, 02:32
13
0
Интер – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября на «Джузеппе Меацца» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «РБ Лейпциг». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Интер

Команда после бегства Антонио Конте, не желавшего работать при осложнившейся финансовой ситуации, попала в руки Симоне Индзаги. Тот не просто удержал черно-синих на достойном уровне, но и добился ряда успехов, особняком среди которых стоит скудетто, уверенно оформленного в прошлом сезоне. Сейчас такого доминирования нет, миланский гранд идет в группе лидеров с примерно равными пока что шансами на успех. Зато в Лиге чемпионов итальянцы достойно стартовали. Они пока что не пропускали, в том числе и от Манчестер Сити, с которым в первом туре оформили нулевую ничью. Но потом получилось разгромить Црвену Звезду со счетом 4:0. Сложнее было с Янг Бойз и Арсеналом, но при этом с каждым из них все-таки забивали и в итоге оформляли победу.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

РБ Лейпциг

Клуб молод, но очень амбициозен. И уже немалого добился, в том числе и при нынешнем наставнике, Марко Розе. При нем вернули стабильность, и из года в год заканчивают выступления в Бундеслиге с путевкой в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне тоже получилось стать 4-ми, оставив за спиной дортмундскую Боруссию. Да и сейчас на внутренней арене все хорошо у быков. Но что с ними происходит, когда они выступают в нынешней Лиге чемпионов? Еще можно понять поражения таким сильным соперникам, как Атлетико, Ювентус и Ливерпуль. Но в прошлом туре немцы проиграли даже Селтику, причем итоговый счет в Глазго был 1:3. Так можно вообще без выхода в плей-офф остаться, если срочно не исправить положение!

Статистика личных встреч

Немцы все еще достаточно молодой проект. И он впервые приедет в гости к черно-синих

Прогноз

Букмекерские конторы по праву считают итальянцев фаворитов, но уж очень низки котировки на их победу. С учетом их прагматизма лучше поставим на то, что в этом поединке будет тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
26 ноября 2024 -
22:00
РБ Лейпциг
Тотал голов меньше 3.5 1.61 Сделать ставку
По теме:
Паулу Фонсека: «Слован попал в основной раунд – это уже не случайно»
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан РБ Лейпциг Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Футбол | 25 ноября 2024, 08:53 7
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты

Гарри Кейн может переехать в Мадрид

Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Футбол | 25 ноября 2024, 20:01 23
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси
Мудриком заинтересовались 3 участника Лиги чемпионов. Известен ответ Челси

Украинцем интересуются «Бавария», «Ювентус» и «Арсенал»

Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Футбол | 25.11.2024, 22:23
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Футбол | 25.11.2024, 13:17
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Венеция – Лечче – 0:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор
Футбол | 26.11.2024, 02:36
Венеция – Лечче – 0:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор
Венеция – Лечче – 0:1. Чуда не произошло. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 5
Бокс
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
ФОТО. Вы не поверите, какое животное живёт с Александром Шовковским
24.11.2024, 04:46 18
Футбол
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
Бой Майка Тайсона побил рекорд поединка Усик – Фьюри
25.11.2024, 12:34 1
Бокс
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
24.11.2024, 15:37
Футбол
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
ФОТО. Буффон рассказал всю правду про измену и расставание с женой
24.11.2024, 06:14
Футбол
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
25.11.2024, 07:39 1
Снукер
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
25.11.2024, 19:43 57
Футбол
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем