Интер Милан

26.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов27 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:59
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Интер – РБ Лейпциг – 1:0. Автогол Лукеба. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
27 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:59
24
0
Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лидерство в турнирной таблице захватил Интер (13 очков из 15), переигравший РБ Лейпциг (1:0).
⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября
22:00. Интер (Италия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:0
Гол: Лукеба, 27 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
27’
ГОЛ ! Автогол забил Кастелло Люкеба (РБ Лейпциг).
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