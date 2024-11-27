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Интер Милан
26.11.2024 22:00 – FT 1 : 0
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:59
24
0

Интер – РБ Лейпциг – 1:0. Автогол Лукеба. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 ноября 2024, 02:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:59
24
0
Интер – РБ Лейпциг – 1:0. Автогол Лукеба. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лидерство в турнирной таблице захватил Интер (13 очков из 15), переигравший РБ Лейпциг (1:0).

⚽️ Лига чемпионов. 5-й тур, 26 ноября

22:00. Интер (Италия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:0

Гол: Лукеба, 27 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Автогол забил Кастелло Люкеба (РБ Лейпциг).
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Лига чемпионов Интер Милан РБ Лейпциг Кастелло Лукеба автогол видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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