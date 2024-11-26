Все решил автогол. Минимальная победа Интера в матче с Лейпцигом

В матче 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА Интер минимально победил Лейпциг со счетом 1:0.

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Поединок состоялся вечером 26 ноября на арене Джузеппе Меацца в Милане.

Единственный гол в матче забил французский защитник Кастелло Лукеба. но забил он в свои ворота.

Интер набрал 13 очков из 15 в Лиге чемпионов, а у Лейпцига осталось 0 пунктов.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

5-й тур, 26 ноября, Милан (Италия)

Интер (Италия) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:0

Гол: Лукеба, 27 (автогол)

Интер: Зоммер, Бастони (Аугусто, 65), де Врей, Павар (Биссек, 44), Чалханоглу (Мхитарян, 76), Дюмфрис, Барелла, Зелински, Димарко (Барелла, 62), Мартинес (Арнаутович, 76), Тареми (Тюрам, 65).

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрихс, Лукеба, Орбан, Гертрюйда, Нуса (Элмаз, 68), Кампль, Айдара (Зайвальд, 61), Баумгартнер (Уэдраого, 61(Вермерен,70)), Опенда (Андре Силва, 82), Андре Силва (Шешко, 61).

Предупреждения: Павар (11), Бастони (33), Баумгартнер (34)

Фото матча