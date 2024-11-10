В Польше голкипер третьей лиги утонул на тренировке

По информации польской полиции, трагический инцидент произошел в футбольном клубе третьего дивизиона Польши «Нотец Чарнкув». Голкипер команды Матеуш Гемпе во время тренировки пошел за мячом, который вылетел за пределы поля и оказался в реке.

Вратарь решил достать его, но попал в воду. Течение в реке было настолько сильным, что его унесло под воду. Игроки пытались спасти своего товарища по команде, но это оказалось напрасно.

32-летнего Гемпе нашли через два часа после трагического инцидента. Спасатели и медики были вынуждены констатировать смерть футболиста.

Известно, что Матеуш Гемпе имел проблемы со слухом и выступал за национальную сборную Польши среди глухих.

Также Гемпе играл за несколько польских футзальных команд.

Напомним, ранее сообщалось о смерти бывшего игрока «Челси», который забивал в финале Кубка Кубков мадридскому «Реалу».