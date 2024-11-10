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10 ноября 2024, 12:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:26
1345
0

В Польше голкипер третьей лиги утонул на тренировке

Матеуш Гемпе также был вратарем сборной Польши по футболу среди глухих

10 ноября 2024, 12:19 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:26
1345
0
В Польше голкипер третьей лиги утонул на тренировке
FC Noteć Czarnków. Матеуш Гемпе

По информации польской полиции, трагический инцидент произошел в футбольном клубе третьего дивизиона Польши «Нотец Чарнкув». Голкипер команды Матеуш Гемпе во время тренировки пошел за мячом, который вылетел за пределы поля и оказался в реке.

Вратарь решил достать его, но попал в воду. Течение в реке было настолько сильным, что его унесло под воду. Игроки пытались спасти своего товарища по команде, но это оказалось напрасно.

32-летнего Гемпе нашли через два часа после трагического инцидента. Спасатели и медики были вынуждены констатировать смерть футболиста.

Известно, что Матеуш Гемпе имел проблемы со слухом и выступал за национальную сборную Польши среди глухих.

Также Гемпе играл за несколько польских футзальных команд.

Напомним, ранее сообщалось о смерти бывшего игрока «Челси», который забивал в финале Кубка Кубков мадридскому «Реалу».

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Олександр Сільченко Источник
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