Умер игрок Челси, который забил в финале Кубка кубков в ворота Реала

В Англии сообщили о смерти бывшего центрального защитника лондонского «Челси» Джона Демпси, который принёс «пенсионерам» первый в истории Кубок обладателей кубков.

Свою игровую карьеру Демпси начал в «Фулхэме» в 1963 году. За шесть лет защитник провёл в клубе 149 матчей, и в январе 1969 года его выкупил «Челси» по просьбе главного тренера Дейва Секстона, заплатив за него 70 тысяч фунтов стерлингов.

В своём первом сезоне Демпси выиграл с «Челси» Кубок Англии. А в следующем сезоне английский клуб завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА. В финальном матче в Афинах «пенсионеры» встретились с мадридским «Реалом», и именно Джон Демпси открыл счёт на 33-й минуте. В итоге «Челси» победил со счётом 2:1.

Позднее Демпси играл за «Челси» в Чемпионшипе, оставаясь верным клубу до 1979 года, после чего переехал в США, где провёл несколько сезонов за «Филадельфию Фьюри».

Свою карьеру он завершил в Ирландии, где был играющим тренером «Дандолка». Команду он покинул скандально после спора с арбитрами в матче против «Слайго Роверс».

На момент смерти бывшему футболисту было 78 лет.