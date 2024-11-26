«Выгнать червей из головы». Сапронов озвучил главную проблему Костюк

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов поделился мнением об успехах украинской теннисистки Марты Костюк. Функционер назвал главную проблему Марты.

«Радуюсь за Марту. Всему свое время. Можно вспомнить Граффа, Хингиса, Серену Уильямса, которые в 16-17 проявили себя и пошли побеждать. Но надо немного заматереть, получить по голове. Когда ты сам набьешь эти шишки, тогда придут и победы. Таких примеров у величайших чемпионов было очень много.

Я абсолютно убежден, что такое теннисное время, когда нужно чего-то ждать от девушки, это после 21 года. К тому времени нужно терпеть. Всем: тренерам, родителям, спонсорам, команде. Надо выбивать червей из головы.

Конечно, психология сейчас – очень важная вещь. И мы видим, что топ-игроки, та же Швентек, после победы бегут не к маме, папе или тренеру, а сначала обнимают психолога. Я пытался вникнуть во все это и скажу, что это очень важно, найти человека, которого ты услышишь», – сказал Юрий.

Ранее Марта Костюк обратилась к фанатам, считающим ее слишком эмоциональной.