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  4. «Выгнать червей из головы». Сапронов озвучил главную проблему Костюк
WTA
26 ноября 2024, 10:13 |
550
2

«Выгнать червей из головы». Сапронов озвучил главную проблему Костюк

Юрий Сапронов верит в успехи украинской теннисистки

26 ноября 2024, 10:13 |
550
2
«Выгнать червей из головы». Сапронов озвучил главную проблему Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов поделился мнением об успехах украинской теннисистки Марты Костюк. Функционер назвал главную проблему Марты.

«Радуюсь за Марту. Всему свое время. Можно вспомнить Граффа, Хингиса, Серену Уильямса, которые в 16-17 проявили себя и пошли побеждать. Но надо немного заматереть, получить по голове. Когда ты сам набьешь эти шишки, тогда придут и победы. Таких примеров у величайших чемпионов было очень много.

Я абсолютно убежден, что такое теннисное время, когда нужно чего-то ждать от девушки, это после 21 года. К тому времени нужно терпеть. Всем: тренерам, родителям, спонсорам, команде. Надо выбивать червей из головы.

Конечно, психология сейчас – очень важная вещь. И мы видим, что топ-игроки, та же Швентек, после победы бегут не к маме, папе или тренеру, а сначала обнимают психолога. Я пытался вникнуть во все это и скажу, что это очень важно, найти человека, которого ты услышишь», – сказал Юрий.

Ранее Марта Костюк обратилась к фанатам, считающим ее слишком эмоциональной.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Strontium
вибивати хробаків з голови?  чим???
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-1
Nick.Grabowski
А чому раптом Сапронов дає поради Костюк, а не своїй улюбленій Світоліній?
Звідки така доброта та турбота від лицемірного антиукраїнця, соратника гепи, допи, регіонала до 2014 року (фактично політичного перевертня)?
Чому патріотичний пан Сапронов не давав Світоліній та Ястремській, які каталися в Москву з 2014 до 2022? 
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-4
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