Матч Динамо в Лиге Европы обслужит португальская бригада арбитров
Главный судья встречи – Луиш Годинью
УЕФА официально назначил бригаду арбитров на матч пятого тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Викторией» Пльзень.
Обслуживать поединок будет португальская бригада арбитров. Главным судьей назначен Луиш Годинью, недавно работавший на матче Албания – Украина в шестом туре Лиге наций (2:1). Международные матчи португалец обслуживает с 2017 года.
Лайнсменами встречи станут Руй Тейшейра и Петра Алмейда. Четвертый арбитр – Рикардо Байсиньо.
Управлять системой VAR должен Тьягу Мартинш, помогать ему будет ассистент Жером Брисар из Франции.
Поединок Динамо – Виктория состоится в четверг, 28 ноября, в городе Гамбург. Начало запланировано на 19:45 по Киеву.
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