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Лига Европы
26 ноября 2024, 12:52 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:33
361
2

Матч Динамо в Лиге Европы обслужит португальская бригада арбитров

Главный судья встречи – Луиш Годинью

26 ноября 2024, 12:52 | Обновлено 26 ноября 2024, 13:33
361
2
Матч Динамо в Лиге Европы обслужит португальская бригада арбитров
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Годинью

УЕФА официально назначил бригаду арбитров на матч пятого тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Викторией» Пльзень.

Обслуживать поединок будет португальская бригада арбитров. Главным судьей назначен Луиш Годинью, недавно работавший на матче Албания – Украина в шестом туре Лиге наций (2:1). Международные матчи португалец обслуживает с 2017 года.

Лайнсменами встречи станут Руй Тейшейра и Петра Алмейда. Четвертый арбитр – Рикардо Байсиньо.

Управлять системой VAR должен Тьягу Мартинш, помогать ему будет ассистент Жером Брисар из Франции.

Поединок Динамо – Виктория состоится в четверг, 28 ноября, в городе Гамбург. Начало запланировано на 19:45 по Киеву.

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Динамо Киев Виктория Пльзень Лига Европы судьи (арбитры) судейские назначения
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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Фанат Шахтаря
Мабуть, Суркіс знову викупить бригаду суддів, щоб дістати перші три очки?)
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