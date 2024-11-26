Матч Динамо в Лиге Европы обслужит португальская бригада арбитров

УЕФА официально назначил бригаду арбитров на матч пятого тура Лиги Европы между киевским «Динамо» и «Викторией» Пльзень.

Обслуживать поединок будет португальская бригада арбитров. Главным судьей назначен Луиш Годинью, недавно работавший на матче Албания – Украина в шестом туре Лиге наций (2:1). Международные матчи португалец обслуживает с 2017 года.

Лайнсменами встречи станут Руй Тейшейра и Петра Алмейда. Четвертый арбитр – Рикардо Байсиньо.

Управлять системой VAR должен Тьягу Мартинш, помогать ему будет ассистент Жером Брисар из Франции.

Поединок Динамо – Виктория состоится в четверг, 28 ноября, в городе Гамбург. Начало запланировано на 19:45 по Киеву.