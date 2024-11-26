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Молодежные турниры
26 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 26 ноября 2024, 11:06
249
0

Алексей БЕЛИК: «Мы можем играть на равных и побеждать любого»

Наставник молодежки «Шахтера» о предстоящем матче Юношеской лиги УЕФА

26 ноября 2024, 10:59 | Обновлено 26 ноября 2024, 11:06
249
0
Алексей БЕЛИК: «Мы можем играть на равных и побеждать любого»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер донецкой команды «Шахтер» U-19 Алексей Белик высказался по поводу будущего матча против сверстников с ПСВ в рамках пятого тура Юношеской лиги УЕФА.

– Алексей, расскажите, каков тренировочный цикл команды накануне встречи с ПСВ U-19? Есть ли разница в подготовке к матчам внутреннего чемпионата и Юношеской лиги УЕФА, если да, то в чем главное отличие?

– В принципе, как такового отличия нет. После игры с «Ингульцом» U-19 мы провели восстановительное занятие и сейчас работаем над тем, чтобы полноценно втянуться в тренировочный процесс. С воскресенья приступили к целенаправленной подготовке к матчу с ПСВ U-19: изучаем, как действует соперник, формируем соответствующий план на игру, от которого будет отталкиваться построение нашего тренировочного цикла. Не могу сказать, что процесс подготовки от матча к матчу существенно отличается. Понятно, что мы уделяем внимание анализу игры соперника, однако в основном отталкиваемся от своих принципов, хотя и не игнорируем важные детали оппонента. Есть несколько дней для акцентированной подготовки, и во вторник, после переезда в Нидерланды, планируем провести разминку и привыкнуть к полю, если нам его предоставят.

– В каком физическом состоянии команда подходит к еврокубковому поединку после двухнедельной паузы на матче сборных и недавней встрече с «Ингульцом» U-19?

– Еще анализируем физическое состояние, ведь недавно провели игру и имели восстановительное занятие. Основные тренировки с полноценными нагрузками только начинаются. Не думаю, что с этим возникнут какие-то проблемы, ведь как показывают данные после матчей и недельного цикла тренировок, ребята выполняют запланированный объем работы в полном объеме. Единственное, на что следует обращать внимание – это осторожность при возвращении в тренировочный процесс после повреждений или выходных во избежание травм. К сожалению, есть потери: Богдан Трифаненко получил повреждение, считаю, до конца года он полноценно не восстановится. Также были микроповреждения у нескольких игроков, но, думаю, они вскоре вернутся к тренировкам и будут работать полноценно.

– ПСВ U-19 является регулярным представителем нидерландской молодежки в Юношеской лиге УЕФА. Как оцениваете важность этого поединка с учетом текущей турнирной ситуации?

– Очевидно, что такие команды, как ПСВ U-19, «Арсенал» U-19, «Аталанта» U-19 и «Болонья» U-19, являются хорошими Академиями, в распоряжении которых находятся квалифицированные футболисты. Как я уже отмечал, их игроки часто имеют опыт выступлений за старшие коллективы, такие как U-21 или U-23. Это дает им преимущество, поскольку они быстрее взрослеют и привыкают к темпу взрослого футбола. Для нас этот факт является дополнительной мотивацией. Приятно видеть наше турнирное положение и место, где мы сейчас. В то же время важно, что ребята верят в свои силы и понимают: мы можем играть на равных и побеждать любого соперника. Учитывая турнирную таблицу ПСВ U-19, будет стимулировать тот факт, что их устраивает только победа. Это будет побуждать их активно действовать с первых минут. Мы будем стремиться навязать свою игру, атаковать, создавать моменты и реализовывать их. В то же время нам важно надежно сыграть в обороне, ведь стиль игры ПСВ U-19 несколько схож с нашим: они тоже любят атаковать. Мы хотим добиться положительного результата. При этом понимаем, что этот матч важен не только для выполнения турнирных задач, но и для развития наших игроков. Опыт, полученный в таких поединках, неоценим для футболистов в будущем, когда они будут играть на взрослом уровне.

– «Шахтер» U-19 после четырех матчей с девятью баллами располагается на 7-й строчке турнирной таблицы Юношеской лиги УЕФА и имеет шансы попасть в шестерку лучших. На ваш взгляд, каков уровень конкуренции в турнире при новом формате и насколько важно завершить основной этап в верхней части таблицы?

– Безусловно, Юношеская лига УЕФА является самым высоким по уровню соревнований для молодежных команд Европы. «Барселона» U-19 или «Порту» U-19. Юношеской лиге УЕФА чрезвычайно важны и являются неоценимым опытом для игроков. Всегда приятно добиваться результатов, и мы отстаиваем имидж не только Академии «Шахтера», но и всего молодежного украинского футбола. ведь ни одна команда в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА не находится в таких сложных условиях, как мы. Например, чтобы провести домашний поединок, нам приходится тратить около двух дней на дорогу к стадиону и столько же времени, чтобы вернуться в Киев. что они справляются с этим. На сегодняшний день у нас хорошая атмосфера в коллективе. Приятно готовиться к матчам, когда работа дает результаты, но нельзя расслабляться. Важно понимать, что каждая ошибка – это шанс добиться успеха. по сравнению с прошлым форматом Каждый забитый мяч имеет большой вес, и я постоянно подчеркиваю ребят. Это. Это нововведение добавляет интриги и заставляет не расслабляться и в каждом эпизоде ​​действовать максимально сконцентрировано. Мне нравится этот формат, хотя нужно еще немного привыкнуть к нему.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Шахтер Донецк
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