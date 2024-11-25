Лига чемпионов25 ноября 2024, 18:53 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – ПСЖ
Матч состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву
25 ноября 2024, 18:53 |
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Во вторник, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Баварией» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена», который находится в Мюнхене.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
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