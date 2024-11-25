Во вторник, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Баварией» и «ПСЖ».

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Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена», который находится в Мюнхене.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.