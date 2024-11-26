«Они должны быть лучшими». Скрипник обратился к звездам Шахтера

Украинский тренер Виктор Скрипник заговорил о некоторых футболистах «Шахтера», которых не включил в топ-3 лучших футболистов УПЛ. Специалист похвалил Артема Бондаренко, Георгия Судакова и Дмитрия Криськива.

«Ничего не хочу говорить о Судакове, Бондаренко, Криськиве. Хотя они мне нравятся. В «Шахтере» собраны сильнейшие иностранцы в Украине. За счет них наши ребята смотрятся нормально. Если мы говорим о лучших, то они должны быть лучшими. Для меня это является основным критерием», – сказал Скрипник.

В настоящее время «Шахтер» готовится к матчу пятого тура матча Лиги чемпионов против ПСВ. Матч «Шахтер» – ПСВ запланирован на завтра, 27 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Виктор Скрипник назвал лучшего тренера Украины в настоящее время.