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Италия
25 ноября 2024, 18:22 | Обновлено 25 ноября 2024, 18:23
433
0

Четыре года без легенды. В Наполи вспомнили о Диего Марадоне

25 ноября 2020 года аргентинский футболист скончался на 61-м году жизни

25 ноября 2024, 18:22 | Обновлено 25 ноября 2024, 18:23
433
0
Четыре года без легенды. В Наполи вспомнили о Диего Марадоне
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября футбольный клуб «Наполи» вспомнил о легендарном Диего Марадоне, который скончался в этот день 2020 года.

Диего Марадона подписал контракт с «Наполи» в 1984 году. Именно аргентинский форвард помог неаполитанцам дважды стать лучшей командой Италии.

С итальянским клубом Марадона выиграл Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

За карьеру в «Наполи» он сыграл 188 матчей и забил 81 гол.

Также Диего Марадона внес огромный вклад в сборную Аргентины, приведя её к чемпионству на Чемпионате мира 1986 года.

В 2000 году ФИФА назвала его спортсменом столетия.

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чемпионат Италии по футболу Наполи Диего Марадона Серия A сборная Аргентины по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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