Четыре года без легенды. В Наполи вспомнили о Диего Марадоне
25 ноября 2020 года аргентинский футболист скончался на 61-м году жизни
25 ноября футбольный клуб «Наполи» вспомнил о легендарном Диего Марадоне, который скончался в этот день 2020 года.
Диего Марадона подписал контракт с «Наполи» в 1984 году. Именно аргентинский форвард помог неаполитанцам дважды стать лучшей командой Италии.
С итальянским клубом Марадона выиграл Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии.
За карьеру в «Наполи» он сыграл 188 матчей и забил 81 гол.
Также Диего Марадона внес огромный вклад в сборную Аргентины, приведя её к чемпионству на Чемпионате мира 1986 года.
В 2000 году ФИФА назвала его спортсменом столетия.
Together, we honour the Legend of Diego ♾️— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2024
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/IzIHBkj429
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