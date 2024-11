Четыре года без легенды. В Наполи вспомнили о Диего Марадоне

25 ноября футбольный клуб «Наполи» вспомнил о легендарном Диего Марадоне, который скончался в этот день 2020 года.

Диего Марадона подписал контракт с «Наполи» в 1984 году. Именно аргентинский форвард помог неаполитанцам дважды стать лучшей командой Италии.

С итальянским клубом Марадона выиграл Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

За карьеру в «Наполи» он сыграл 188 матчей и забил 81 гол.

Также Диего Марадона внес огромный вклад в сборную Аргентины, приведя её к чемпионству на Чемпионате мира 1986 года.

В 2000 году ФИФА назвала его спортсменом столетия.

Together, we honour the Legend of Diego ♾️



💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/IzIHBkj429