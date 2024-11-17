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Лига наций
17 ноября 2024, 15:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:36
881
0

УЕФА открыло производство по матчу с участием команды Луческу

Матч 5-го тура Лиги наций между Румынией и Косовым завершился скандалом

17 ноября 2024, 15:55 | Обновлено 17 ноября 2024, 16:36
881
0
УЕФА открыло производство по матчу с участием команды Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября, в матче 5-го тура Лиги наций в Лиге С, Румыния принимала Косово.

В компенсированное арбитром время румынские болельщики начали выкрикивать оскорбления в адрес футболистов Косово. Основные из них касались того, что команда якобы представляет страну, которая не имеет государственности.

Как сообщает издание ВВС, УЕФА открыло производство по этому матчу. В частности, известно, что с трибун раздавались возгласы «Косово - это Сербия». Также будет рассмотрено поведение отдельных футболистов, которые вызвали потасовку на поле.

Кроме этого, дисциплинарное производство открыли и из-за того, что игроки Косово покинули матч до окончания основного времени.

Ранее стало известно, что в матче Румыния - Косово не закончился из-за скандала из-за болельщиков.

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Олександр Сільченко Источник: BBC
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