УЕФА открыло производство по матчу с участием команды Луческу

15 ноября, в матче 5-го тура Лиги наций в Лиге С, Румыния принимала Косово.

В компенсированное арбитром время румынские болельщики начали выкрикивать оскорбления в адрес футболистов Косово. Основные из них касались того, что команда якобы представляет страну, которая не имеет государственности.

Как сообщает издание ВВС, УЕФА открыло производство по этому матчу. В частности, известно, что с трибун раздавались возгласы «Косово - это Сербия». Также будет рассмотрено поведение отдельных футболистов, которые вызвали потасовку на поле.

Кроме этого, дисциплинарное производство открыли и из-за того, что игроки Косово покинули матч до окончания основного времени.

Ранее стало известно, что в матче Румыния - Косово не закончился из-за скандала из-за болельщиков.

Breaking | Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the local fans chanted Serbia's name. Game interrupted!!! The Kosovo players are inside their locker. pic.twitter.com/CZUp2dvRIN