УЕФА открыло производство по матчу с участием команды Луческу

15 ноября, в матче 5-го тура Лиги наций в Лиге С, Румыния принимала Косово.

В компенсированное арбитром время румынские болельщики начали выкрикивать оскорбления в адрес футболистов Косово. Основные из них касались того, что команда якобы представляет страну, которая не имеет государственности.

Как сообщает издание ВВС, УЕФА открыло производство по этому матчу. В частности, известно, что с трибун раздавались возгласы «Косово - это Сербия». Также будет рассмотрено поведение отдельных футболистов, которые вызвали потасовку на поле.

Кроме этого, дисциплинарное производство открыли и из-за того, что игроки Косово покинули матч до окончания основного времени.

Ранее стало известно, что в матче Румыния - Косово не закончился из-за скандала из-за болельщиков.