Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился мыслями о матче 5-го тура группового этапа Лиги наций против сборной Украины.

«Мы хотим сыграть в атакующий футбол, но надо учитывать, что Украина – очень сильный соперник. Мы должны играть более агрессивно, чем в октябре, потому что нам этого не хватало и это нужно исправлять.

Сколько баллов нужно набрать, чтобы выиграть группу? Я плохо учился в школе (улыбается). Знаю только, что если мы выиграем две игры, то выйдем на первое место, но это не главная цель. Главное, чтобы команда играла хорошо, и я всегда буду доволен этим», – сказал Саньоль.

Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября и начнется в 19:45.