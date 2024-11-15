Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Вилли Саньоль – о том, как победить Украину и турнирной таблице в Лиге наций
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился мыслями о матче 5-го тура группового этапа Лиги наций против сборной Украины.
«Мы хотим сыграть в атакующий футбол, но надо учитывать, что Украина – очень сильный соперник. Мы должны играть более агрессивно, чем в октябре, потому что нам этого не хватало и это нужно исправлять.
Сколько баллов нужно набрать, чтобы выиграть группу? Я плохо учился в школе (улыбается). Знаю только, что если мы выиграем две игры, то выйдем на первое место, но это не главная цель. Главное, чтобы команда играла хорошо, и я всегда буду доволен этим», – сказал Саньоль.
Матч Грузия – Украина состоится 16 ноября и начнется в 19:45.
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