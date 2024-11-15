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  4. Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Лига наций
15 ноября 2024, 16:30 |
1211
0

Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная

В «КСА Стяуа» считают, что Мирча должен им денег

15 ноября 2024, 16:30 |
1211
0
Экс-тренера Динамо и Шахтера Луческу будут судить. Причина очень странная
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бухарестский футбольный клуб «КСА Стяуа» подаст в суд на главного тренера сборной Румынии Мирчу Луческу, сообщает местное издание GSP.

По информации источника, команда начала работу над очисткой интернет-среды от ресурсов, которые используют название «Стяуа» по отношению к «ФКСБ».

В клубе считают, что экс-коуч киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» должен возместить им убытки, ведь, по их мнению, именно из-за того, что они называют «ФКСБ» «Стяуа», домашний стадион «КСА Стяуа» имеет низкую посещаемость.

Мирча уже отреагировал на обвинения:

«Стяуа» – это история. Ее нельзя разрушить. Есть люди, которые приложились к имени «Стяуа». Меня не интересует решение суда, это для вас, журналистов, не для меня. «ФКСБ» даже трудно произнести. Оно происходит от ФК «Стяуа» Бухарест, поэтому я просто называю ее «Стяуа». Я уважаю «Стяуа» и уважаю «ФКСБ». Но они совершают ошибку, разрушают историю. Какой в этом смысл? Это наследие, добытое трудом».

Название «ФКСБ» «Стяуа» взял еще в 2017 году.

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Дмитро Вербинський Источник: Gazeta Sporturilor
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