Бухарестский футбольный клуб «КСА Стяуа» подаст в суд на главного тренера сборной Румынии Мирчу Луческу, сообщает местное издание GSP.

По информации источника, команда начала работу над очисткой интернет-среды от ресурсов, которые используют название «Стяуа» по отношению к «ФКСБ».

В клубе считают, что экс-коуч киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» должен возместить им убытки, ведь, по их мнению, именно из-за того, что они называют «ФКСБ» «Стяуа», домашний стадион «КСА Стяуа» имеет низкую посещаемость.

Мирча уже отреагировал на обвинения:

«Стяуа» – это история. Ее нельзя разрушить. Есть люди, которые приложились к имени «Стяуа». Меня не интересует решение суда, это для вас, журналистов, не для меня. «ФКСБ» даже трудно произнести. Оно происходит от ФК «Стяуа» Бухарест, поэтому я просто называю ее «Стяуа». Я уважаю «Стяуа» и уважаю «ФКСБ». Но они совершают ошибку, разрушают историю. Какой в этом смысл? Это наследие, добытое трудом».

Название «ФКСБ» «Стяуа» взял еще в 2017 году.