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  4. ЛУЧЕСКУ: «Почему Рома купила Довбика, а не Цыганкова? Есть еще Шапаренко»
Италия
24 октября 2024, 19:55 |
1789
0

ЛУЧЕСКУ: «Почему Рома купила Довбика, а не Цыганкова? Есть еще Шапаренко»

Румынский специалист хотел бы видеть больше украинцев в Риме

24 октября 2024, 19:55 |
1789
0
ЛУЧЕСКУ: «Почему Рома купила Довбика, а не Цыганкова? Есть еще Шапаренко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился ожиданиями от сегодняшнего матча Лиги Европы между своей экс-командой и итальянской Ромой.

«Вы в Риме купили Довбика, а почему не Цыганкова тоже? Это отличный игрок. Сегодня вы увидите на поле также Шапаренко.

Это будет сложный матч. В субботу Динамо выиграло в чемпионате со счетом 5:1, а уже впоследствии команда села в автобус и отправилась в Люблин, где и тренировалась. Уже потом она прибыла в Рим.

Они находятся в невыгодной ситуации, а уже в воскресенье им предстоит играть принципиальный матч с Шахтером. Динамо имеет преимущество в шесть очков, но не исключено, что будут какие-то изменения в составе, учитывая, что они понимают, что игра важнее для них – в Европе сложнее добиваться успеха.

Но никогда не знаешь, как все сложится. Они играют для людей, которые продолжают сражаться – это может помочь им отдать все силы на поле», – сказал Луческу.

Матч между Ромой и Динамо проходит в Риме и стартовал в 19:45 по киевскому времени.

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Мирча Луческу Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо Лига Европы Артем Довбик Виктор Цыганков Николай Шапаренко
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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