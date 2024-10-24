Рома – Динамо. Довбик уже забил! Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 октября проходит матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

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Коллективы играют на стадионе Олимпико в столице Италии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут.

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Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября

Рома Рим (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Довбик, 23 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Довбик, 23 мин. (пен.)