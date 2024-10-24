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  4. Рома – Динамо. Довбик уже забил! Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
24 октября 2024, 20:40 |
3931
0

Рома – Динамо. Довбик уже забил! Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги Европы 2024/25

24 октября 2024, 20:40 |
3931
0
Рома – Динамо. Довбик уже забил! Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября проходит матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Олимпико в столице Италии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября

Рома Рим (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Довбик, 23 (пен.)

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Довбик, 23 мин. (пен.)

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Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо Лига Европы видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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