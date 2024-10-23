24 октября на знаменитом римском «Стадио Олимпико» вице-чемпион Украины проведет матч третьего тура Лиги Европы. Оппонентом «Динамо» будет «Рома».

Рома

Недавнее летнее трансферное окно стало для «джаллоросси» одним из самых активных за последние годы. «Рома» вышла на рынок и потратилась почти на сто миллионов евро.

Среди главных приобретений римского клуба – украинский форвард испанской «Жироны» Артем Довбик. За лучшего бомбардира минувшего чемпионата Испании «волки» заплатили больше тридцати миллионов евро.

«Рома» раскошелилась «под» своего тренера – Даниэле Де Росси. Однако идол римских болельщиков оставался недолго у руля команды. После первых неудач его убрали. И на смену Де Росси на тренерский мостик «Ромы» пришел хорватский специалист Иван Юрич.

Под руководством Юрича «Рома» наконец-то добыла первую победу в чемпионате Италии. Добыла она и вторую викторию. И когда казалось, что теперь дела «джаллоросси» пойдут вверх, команда снова начала пробуксовывать.

Сначала Довбик и компания не удержали победу над «Монцей» (1:1), а затем уступили в поединке против действующего чемпиона – «Интера» (0:1). Итог – лишь десятое место в чемпионате страны. И хотя после поединка против миланской команды Юрич и заявил, что доволен качеством игры своих подопечных, а гол его команда пропустила нелепый, итальянские СМИ вовсю начали трубить о том, что дни Юрича в Риме сочтены.

Если верить информации прессы, то руководство «Ромы» дало хорватскому тренеру два матча на исправление ситуации. Эти матчи – против «Динамо» в Лиге Европы и против «Фиорентины» в чемпионате страны.

Если команда Юрича не одержит в этих двух поединках побед, то это уже будет чья-то другая команда. Не исключено даже, что Де Росси. Поговаривают, руководство клуба признало, что поспешило с отставкой Даниэле, и теперь пытается «отмотать» ситуацию назад.

В Лиге Европы дела у «волков» идут тоже не лучшим образом. После двух матчей в активе команды лишь один турнирный балл. Заработанный он в игре против испанского «Атлетика» (ничья 0:0).

А вот в матче против скромного шведского «Эльфсборга» римляне вообще умудрились проиграть 0:1, хотя на протяжении практически всего матча владели инициативой.

В матче против «Динамо» за «Рому» наконец-то может дебютировать знаменитый немецкий защитник Хуммельс. Во всяком случае, Маттс заявил, что уже готов играть. А вот Эль-Шаарави и Салемакерс пока не готовы. Под вопросом участие в матче и Ле Фе.

Что же касается нашего Довбика, то свое небольшое повреждение он уже залечил. Против «Интера» Артем сыграл полный матч. Так что наверняка сыграет и против «Динамо»

На данный момент в активе украинского легионера «Ромы» четыре забитых мяча и одна результативная передача.

Динамо

Дела «Динамо» во внутреннем первенстве идут превосходно. Перед вояжем в Рим «бело-синие» покуражились в дерби против «Оболони». Хотя тот поединок вряд ли тянет на определение «дерби».

Команда Александра Шовковского отгрузила команде Сергея Шищенко пять мячей. А пропустила лишь один. Да и тот забила себе сама. Усилиями центрбека Михавко.

После десяти туров «Динамо» занимает первое место в чемпионате Украины, имея в своем активе после девяти сыгранных матчей восемь побед и лишь одну ничью.

А вот дела в Лиге Европы у «бело-синих» идут значительно хуже. После двух сыгранных поединков «Динамо» не имеет в своем активе ни турнирных баллов, ни забитых мячей.

Более того, оба матча в ЛЕ динамовцы проиграли по всем статьям.

Сначала они разгромно уступили «Лацио» – 0:3, а затем проиграли «Хоффенхайму» – 0:2.

В матче против «Ромы» киевской команде не поможет ее капитан. Ярмоленко остался дома. Не сыграют против «джаллоросси» также Пихаленок, Себальос и Шепелев.

История противостояний

Доселе соперники встречались четырежды. И все те матчи – в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Пока что паритет: по две победы. Наиболее памятный матч между оппонентами – в сентябре 2004-го, в Риме. Тот поединок так и не был доигран: при счете 1:0 в пользу гостей (забил Гавранчич) судья Фриск увел команды с поля, так как болельщики римлян начали бросать на поле все что попадало им под руки. И кто-то метнул свою зажигалку настолько точно, что она разбила в кровь голову немецкого рефери. УЕФА присудил тогда «Динамо» техническую победу 3:0, а «Рому», окромя технического поражения, наказал двухматчевым баном болельщиков.

Прогноз

У «Ромы» затяжной кризис. Это очевидно. И назначение Юрича не исправило ситуацию так, как того хотели боссы клуба. Однако, если хорватский тренер все же сможет достучаться до своих подопечных, то они способны на локальный подвиг.

«Динамо» в этом поединке терять абсолютно нечего. Очков еще нет в активе, как нет и забитых мячей. Поэтому нужно поднапрячься, чтобы изменить эту неприятную тенденцию.

С другой стороны, будут ли киевляне лезть из кожи вон, держа в уме ближайший важнейший матч чемпионата Украины – против «Шахтера»?

Учитывая вышеизложенное, предположим, что поединок завершится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Рома»: Свилар, Челик, Ндика, Бастони, Абдулхамид, Кристанте, Паредес, Анхелино, Дибала, Пеллегрини, Довбик

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Буяльский, Ванат.