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Лига Европы
Рома
24.10.2024 19:45 – FT 1 : 0
Динамо Киев
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Лига Европы
24 октября 2024, 22:29 | Обновлено 24 октября 2024, 22:35
7917
0

Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Лиги Европы 2024/25

24 октября 2024, 22:29 | Обновлено 24 октября 2024, 22:35
7917
0
Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут. На 23-й Довбик реализовал пенальти.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября

Рома Рим (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 1:0

Гол: Довбик, 23 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Довбик, 23 мин. (пен.)

События матча

23’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Рома).
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Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо Лига Европы видео голов и обзор Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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