Рома – Динамо – 1:0. Как забил Довбик. Видео гола и обзор матча
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24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.
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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
Украинский форвард волков Артем Довбик вышел на игру с киевлянами с первых минут. На 23-й Довбик реализовал пенальти.
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Лига Европы 2024/25. 3-й тур, 24 октября
Рома Рим (Италия) – Динамо Киев (Украина) – 1:0
Гол: Довбик, 23 (пен.)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Довбик, 23 мин. (пен.)
События матча
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