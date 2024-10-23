В четверг, 24 октября, состоится поединок основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Рома» и «Динамо». Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

«Бело-синие» в предыдущих двух матчах основного раунда Лиги Европы потерпели поражения, проиграв «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайму» (0:2). Римляне сначала на своем поле сыграли вничью с испанским «Атлетиком» (1:1), а затем сенсационно на выезде уступили шведскому «Эльфсборгу» (0:1). Перед очным противостоянием команды провели встречи своих национальных чемпионатов. Киевляне разгромили «Оболонь» со счетом 5:1, а «волки» проиграли» миланскому «Интеру» – 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.