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Рома
24.10.2024 19:45 - : -
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Лига Европы
23 октября 2024, 19:43 | Обновлено 23 октября 2024, 19:45
364
1

Рома – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги Европы

23 октября 2024, 19:43 | Обновлено 23 октября 2024, 19:45
364
1
Рома – Динамо. Текстовая трансляция матча

В четверг, 24 октября, состоится поединок основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Рома» и «Динамо». Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

«Бело-синие» в предыдущих двух матчах основного раунда Лиги Европы потерпели поражения, проиграв «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайму» (0:2). Римляне сначала на своем поле сыграли вничью с испанским «Атлетиком» (1:1), а затем сенсационно на выезде уступили шведскому «Эльфсборгу» (0:1). Перед очным противостоянием команды провели встречи своих национальных чемпионатов. Киевляне разгромили «Оболонь» со счетом 5:1, а «волки» проиграли» миланскому «Интеру» – 0:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рома
24 октбря 2024 -
19:45
Динамо Киев
Обе команды забьют - да 1.88 Сделать ставку
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Динамо Киев Лига Европы Рома - Динамо Рома Рим текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Хочу побажати українському клубу нарешті взяти залікові бали в єврокубках.
В перемогу не віриться, але хоча б нічийку скатати і то б було добре👍 
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