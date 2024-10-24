ШОВКОВСКИЙ – про матч с Ромой, Довбика, травмы лидеров и выбор состава

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

После завершения встречи главный тренер киевлян Александр Шовковский провел пресс-конференцию:

– Что, по вашему мнению, не получилось у игроков «Динамо» при завершении атак?

– Мы прекрасно понимали, против какой сильной команды играем, и как эта команда готовит свои атаки, поэтому в первую очередь пытались сделать все возможное, чтобы лимитировать пространство между линиями и не дать сопернику быстро забить. К сожалению, мы заработали досадный пенальти, который, полагаю, был необязательным, и пропустили мяч. Хотя кроме этого и дальних ударов, по моему мнению, «Рома» больше не создала ничего в первом тайме. Мы пытались использовать свои шансы, включая скорости в контратаках, создали несколько моментов, которые могли положительно для нас окончиться, но, к сожалению, не реализовали их. А в эпизоде, когда забили, наш игрок оказался в положении «вне игры».

Во втором тайме мы хотели немного изменить рисунок игры, но прекрасно понимали, против какого соперника играем. Хотя после перерыва у нас было несколько неплохих моментов, которые мы могли завершать более удачно. Хотя одновременно могли пропустить и второй мяч.

– Сегодня у вас лучше сыграла защита или атака?

– Я никогда не разделяю команду на нападение и защиту. У нас одна команда, которая и строит свои оборонительные линии и играет в атаке. Сегодня в нападении нам чуть-чуть не хватало агрессивности, особенно в начале игры. Мы отдаем должное «Роме», которая играет в Серии А и имеет большой бюджет. Мы же сейчас не можем привлечь легионеров такого уровня, как бы нам хотелось. Иностранцы, которые у нас были раньше, когда услышали первые взрывы и выстрелы, сразу же попросились уехать в аренду.

– Какие ваши впечатления от игры «Ромы»? Ожидали ли чего большего от нее?

– Команда в целом сыграла ожидаемо, задействовала фланги, пыталась быстро менять направление атак, создавать численное преимущество и использовать качества своих футболистов, умело работающих с мячом и отлично комбинирующих. Мы понимали, что они пытались большой группой игроков выдавливать нас на нашу половину поля, чтобы идти в активный прессинг. Поэтому мы использовали длинные передачи и наши быстрые игроки впереди. Не могу сказать, что «Рома» нас очень удивила, но это очень мощная команда, которая всегда борется за самые высокие места в одном из лучших чемпионатов.

– Как проходит восстановление Ярмоленко и Пихаленка после повреждений? Сыграют ли они с «Шахтером»?

– Думаю, ни Ярмоленко, ни Пихалонок в этом матче не сыграют. Им мало восстановиться, нужно еще обязательно набрать определенные кондиции. А времени для этого очень мало.

– Как можете оценить игру Артема Довбика?

– Я прекрасно знаю качества Артема, потому что работал в тренерском штабе национальной сборной Украины, в частности, во время Евро-2020, поэтому хорошо понимаю его сильные стороны. Считаю, что это игрок высокого уровня, который дает «Роме» глубину атаки, может цепляться за мячи, навязывать борьбу в штрафной площадке. Среди его сильных индивидуальных качеств удары по воротам и борьба. Полагаю, такие игроки украшают футбол. Рад его, если говорить лично. Был бы доволен, будь у нас такой форвард.

– Сегодня в составе «Динамо» было много изменений. Удовлетворены ли вы теми, кто сегодня вышел на поле со стартовых минут?

– Безусловно, внесла коррективы будущая игра с «Шахтером» в чемпионате Украины в ближайшее воскресенье. Мы учитывали это, когда определялись со стартовым составом на сегодняшнюю игру. У нас в обойме 26 игроков. К сожалению, отбывает дисквалификацию Брагару. Есть моменты, которые нужно улучшать, но вообще игроки в большинстве выполнили задание на эту игру. Не обошлось без личных ошибок, но это футбол.

Видеообзор матча Рома – Динамо