Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы хотели...» Шовковский пояснил, почему Динамо проиграло Роме
Лига Европы
24 октября 2024, 23:29 | Обновлено 24 октября 2024, 23:32
531
0

«Мы хотели...» Шовковский пояснил, почему Динамо проиграло Роме

Поединок 3-го тура Лиги Европы 2024/25 завершился со счетом 1:0 в пользу волков

24 октября 2024, 23:29 | Обновлено 24 октября 2024, 23:32
531
0
«Мы хотели...» Шовковский пояснил, почему Динамо проиграло Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

После завершения встречи главный тренер киевлян Александр Шовковский на пресс-конференции озвучил причины поражения своих подопечных:

«Мы знали, что Рома очень сильна, особенно в атаке, и мы хотели оставаться компактными, чтобы закрыть пространство. Мы пропустили гол с пенальти в первом тайме, и это стало решающим фактором в игре.

Мы хотели быть опасными в контратаке и создали несколько хороших моментов в первом тайме. Во втором тайме мы старались больше атаковать, и у нас также было несколько хороших возможностей сравнять счет, но, к сожалению, мы не сумели реализовали моменты.

Нам немного не хватило остроты в атаке, но Рома — очень хорошая команда, которая привыкла играть в сильной лиге, поэтому нам было нелегко».

Видеообзор матча Рома – Динамо

По теме:
Ференцварош – Ницца – 1:0. Как забили в свои ворота? Видео гола и обзор
Итоги дня Лиги Европы. Какое место занимает Динамо после неудачи в Риме?
Айнтрахт Франкфурт – РФШ – 1:0. Кто забил победный мяч? Видео гола
Лига Европы Александр Шовковский Рома Рим Динамо Киев Рома - Динамо
Даниил Агарков Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24 октября 2024, 18:05 354
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Рома – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Что важнее: матч в Риме или воскресная игра против «Шахтера»?

Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Футбол | 25 октября 2024, 00:31 0
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Сразу две футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?

С террористами согласились играть Бруней и Сирия

Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Бокс | 24.10.2024, 07:48
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
Майк Тайсон без сомнений ответил, кто был лучше: Леннокс Льюис или Холифилд
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 24.10.2024, 01:32
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
«Он это потеряет» Миллер назвал победителя возможного реванша Усик – Дюбуа
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Футбол | 24.10.2024, 20:14
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Довбик реализовал пенальти в ворота Динамо Киев в матче Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
«Я побеждал агрессивных, но он...» Холифилд оценил свои шансы против Усика
23.10.2024, 07:45 2
Бокс
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
Анчелотти вызвал Лунина в кабинет перед Эль-Класико. Известно, что сказал
24.10.2024, 07:15 10
Футбол
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
«Я их продам». Усик признался, ради кого попросил Фьюри подписать фото
24.10.2024, 13:16
Бокс
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
«Кусок дерьма, помочусь на него». Фьюри – о планах после реванша с Усиком
24.10.2024, 12:30 1
Бокс
Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
Реал – Боруссия Д – 5:2. Безумный хет-трик Вини. Видео голов и обзор матча
23.10.2024, 01:01
Футбол
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
ВИДЕО. Дождались! Мудрик забил первый гол за Челси в сезоне 2024/25
24.10.2024, 21:00 11
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 5
Футбол
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
23.10.2024, 07:31 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем