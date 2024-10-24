«Мы хотели...» Шовковский пояснил, почему Динамо проиграло Роме
Поединок 3-го тура Лиги Европы 2024/25 завершился со счетом 1:0 в пользу волков
24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.
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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
После завершения встречи главный тренер киевлян Александр Шовковский на пресс-конференции озвучил причины поражения своих подопечных:
«Мы знали, что Рома очень сильна, особенно в атаке, и мы хотели оставаться компактными, чтобы закрыть пространство. Мы пропустили гол с пенальти в первом тайме, и это стало решающим фактором в игре.
Мы хотели быть опасными в контратаке и создали несколько хороших моментов в первом тайме. Во втором тайме мы старались больше атаковать, и у нас также было несколько хороших возможностей сравнять счет, но, к сожалению, мы не сумели реализовали моменты.
Нам немного не хватило остроты в атаке, но Рома — очень хорошая команда, которая привыкла играть в сильной лиге, поэтому нам было нелегко».
Видеообзор матча Рома – Динамо
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