Юрич после матча Рома – Динамо выделил одного игрока украинской команды
Главному тренеру волков нравится стиль игры Николая Шапаренко
24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.
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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
После завершения встречи главный тренер римлян Иван Юрич выделил одного игрока украинского клуба – Николая Шапаренко:
«Конечно, мы знаем, что Динамо идет первым в чемпионате и опережает Шахтер на 6 очков. Если выделять отдельного игрока, то выделю Шапаренко, мне действительно нравится его стиль игры».
Видеообзор матча Рома – Динамо
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