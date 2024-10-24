Юрич после матча Рома – Динамо выделил одного игрока украинской команды

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

После завершения встречи главный тренер римлян Иван Юрич выделил одного игрока украинского клуба – Николая Шапаренко:

«Конечно, мы знаем, что Динамо идет первым в чемпионате и опережает Шахтер на 6 очков. Если выделять отдельного игрока, то выделю Шапаренко, мне действительно нравится его стиль игры».

Видеообзор матча Рома – Динамо