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  4. Юрич после матча Рома – Динамо выделил одного игрока украинской команды
Лига Европы
24 октября 2024, 22:48 | Обновлено 24 октября 2024, 22:50
647
0

Юрич после матча Рома – Динамо выделил одного игрока украинской команды

Главному тренеру волков нравится стиль игры Николая Шапаренко

24 октября 2024, 22:48 | Обновлено 24 октября 2024, 22:50
647
0
Юрич после матча Рома – Динамо выделил одного игрока украинской команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

После завершения встречи главный тренер римлян Иван Юрич выделил одного игрока украинского клуба – Николая Шапаренко:

«Конечно, мы знаем, что Динамо идет первым в чемпионате и опережает Шахтер на 6 очков. Если выделять отдельного игрока, то выделю Шапаренко, мне действительно нравится его стиль игры».

Видеообзор матча Рома – Динамо

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Лига Европы. Все матчи игрового дня 24 октября. Смотреть онлайн LIVE
Иван Юрич Лига Европы Динамо Киев Рома Рим Рома - Динамо Николай Шапаренко
Даниил Агарков Источник: Telegram
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