Шовковский признался, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок в матче с Шахтером

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

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Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

После завершения встречи главный тренер киевлян Александр Шовковский на пресс-конференции заявил, что Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок, которые не играли с римлянами, не выйдут на поле и в матче против Шахтера:

«Ни Ярмоленко, ни Пихаленок с Шахтером не сыграют, нужно не только восстановиться, но и набрать форму. В дальнейшем надеемся на скорейшее возвращение».

Украинское Классическое Динамо – Шахтер состоится 27 октября в 18:00 по Киеву. Это будет поединок 11-го тура УПЛ 2024/25.