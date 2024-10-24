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  4. Шовковский признался, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
24 октября 2024, 22:20 | Обновлено 24 октября 2024, 22:30
958
4

Шовковский признался, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок в матче с Шахтером

Главный тренер Динамо заявил, что Андрей и Александр не успеют восстановиться

24 октября 2024, 22:20 | Обновлено 24 октября 2024, 22:30
958
4
Шовковский признался, сыграют ли Ярмоленко и Пихаленок в матче с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

24 октября прошел матч 3-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Рома Рим и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в столице Италии. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

После завершения встречи главный тренер киевлян Александр Шовковский на пресс-конференции заявил, что Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок, которые не играли с римлянами, не выйдут на поле и в матче против Шахтера:

«Ни Ярмоленко, ни Пихаленок с Шахтером не сыграют, нужно не только восстановиться, но и набрать форму. В дальнейшем надеемся на скорейшее возвращение».

Украинское Классическое Динамо – Шахтер состоится 27 октября в 18:00 по Киеву. Это будет поединок 11-го тура УПЛ 2024/25.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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pzs123456
Головний тренер Динамо заявила...редактор поспішає писати?
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0
CheMP
ну всё, уже отмазки пошли на всяк пожарный 
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-3
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