Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Киевляне потерпели третье поражение в основном раунде Лиги Европы
Александр Шовковский явно удивил составом. Согласитесь, что никто не ожидал практически второй состав на поле в игре против «Лацио». Нещерет, Биловар, Михайленко, Рубчинский, Андриевский, Герреро получили шанс показать, что и они в такой комбинации могут давать результат. Правда, массовому выходу дублеров на замену есть очевидное объяснение. в воскресенье «Классическое» и коуч киевлян решил поберечь силы подопечных на этот поединок.
Состав «Ромы» интересовал нас только в одном контексте – Артем Довбик вышел в основе. Отсутствие Матса Хуммельса, в принципе, было внутренней кухней римлян и особого внимания на себя не обращало.
Хозяева ожидаемо прибрали мяч к своим ногам. Штрафной «Динамо» был обложен и часто игроки играли прямо на вынос. На панику это не походило, но смотреть на игрока «Динамо», который просто лупит вперед, потому что не видит, куда можно отдать, было грустно. Ни о какой атаке речь не шла.
Довбик в составе «Ромы» выглядел не слишком убедительно – если бил, то защитники блокировали, а если боролся за мяч, то часто проигрывал борьбу. Однако именно украинец забил в ворота киевлян. Михавко снова привез проблемы, потянув за футболку Бальданци в своей штрафной, а Довбик уверенно, пробив в левый угол, развел мяч и Нещерета по разным углам. Почти сразу Бальданци мог к заработанному пенальти забить и сам, но чуть не попал справа в дальний угол.
Казалось, что «Рома», как и «Арсенал» в матче против «Шахтера», экономит силы. А может, класс итальянцев такой (в чемпионате они не впечатляют), но в конце тайма Тымчик и Герреро вполне могли забивать, ассистируя друг другу. Особенно эффектным выглядел удар Александра справа, когда кипер уже ничем не мог помочь, но сильный удар пролетел мимо левой штанги.
Второй тайм выглядел логическим продолжением первого. «Рома» не слишком рвалась вперед, а «Динамо» и хотело бы, но не могло никак сменить опостылевший ноль на табло.
Довбик мог оформлять дубль, но не попал по мячу после скидки партнера. Интрига сохранилась, но забить так и не удалось киевлянам. Единственный, пожалуй, шанс можно упомянуть у Михайленко, но надо же забивать, когда кипер так ошибается на выходе.
Мог забивать Шомуродов после эффектной комбинации. Защита «динамовцев» только наблюдала за комбинацией в стенку, но Шомуродов в итоге бил без сопротивления с нескольких метров и не попал в левый угол ворот.
Грусть наших команд в еврокубках продолжается – без забитых и дальше уже шесть матчей на двоих в исполнении «Шахтера» и «Динамо». Хотя у «Динамо» есть интересная тенденция – проигрыши 0:3, 0:2 и 0:1 математически дают надежду на следующие 0:0 и последующие победы. Оптимистично, правда, рассчитывать на победы только с точки зрения математической теории?
Эти надежды будут проверяться 7 ноября с «Ференцварошем».
Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур.
«Рома»: – «Динамо» – 1:0
Гол: Довбик (23, пенальти)
Предупреждения: Анхелиньо (44) – Михавко (23), Рубчинский (37), Кабаев (84), Шапаренко (94)
«Рома»: Свилор, Анхелиньо, Н'Дика, Эрмосо, Залевски, Кане, Ле Фе (Кристанте, 53), Челик, Пизилли (Пеллегрини, 68), Бальданци (Дибала, 68), Довбик (Шомуродов, 53)
«Динамо»: Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский (Бражко, 63), Андриевский (Шапаренко, 63), Михайленко (Буяльский, 81), Тымчик, Волошин (Кабаев, 63), Герреро (Ванат, 69)
Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)
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Ну і Шахтарю час взяти очки (Янг Бойз)
Ванат нулевой.
Ну що ж, таке воно - життя, такі приоритети. Дуже, дуже, дуже шкода...
Можна порадіти за українців Довбика та Мудрика - перший забив, а другий забив та віддав 2 гольові передачі
Тепер максимально налаштовуємося на кротів, в ЧУ ми в них не вигравали аж з 2021 року. З нетерпінням чекаю неділі і впевненої перемоги Динамо!
Але Герреро краще Ваната на сьогодні.
От такий ітог
И одни и другие вроде Чемпионы.
Посмотрим как наши этих чемпионов типа на их взгляд "второго ранга" победят