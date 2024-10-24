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24.10.2024 19:45 – FT 1 : 0
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Лига Европы
24 октября 2024, 21:36 | Обновлено 24 октября 2024, 22:12
4751
230

Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме

Киевляне потерпели третье поражение в основном раунде Лиги Европы

24 октября 2024, 21:36 | Обновлено 24 октября 2024, 22:12
4751
230
Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме
Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Шовковский явно удивил составом. Согласитесь, что никто не ожидал практически второй состав на поле в игре против «Лацио». Нещерет, Биловар, Михайленко, Рубчинский, Андриевский, Герреро получили шанс показать, что и они в такой комбинации могут давать результат. Правда, массовому выходу дублеров на замену есть очевидное объяснение. в воскресенье «Классическое» и коуч киевлян решил поберечь силы подопечных на этот поединок.

Состав «Ромы» интересовал нас только в одном контексте – Артем Довбик вышел в основе. Отсутствие Матса Хуммельса, в принципе, было внутренней кухней римлян и особого внимания на себя не обращало.

Хозяева ожидаемо прибрали мяч к своим ногам. Штрафной «Динамо» был обложен и часто игроки играли прямо на вынос. На панику это не походило, но смотреть на игрока «Динамо», который просто лупит вперед, потому что не видит, куда можно отдать, было грустно. Ни о какой атаке речь не шла.

Getty Images/Global Images Ukraine

Довбик в составе «Ромы» выглядел не слишком убедительно – если бил, то защитники блокировали, а если боролся за мяч, то часто проигрывал борьбу. Однако именно украинец забил в ворота киевлян. Михавко снова привез проблемы, потянув за футболку Бальданци в своей штрафной, а Довбик уверенно, пробив в левый угол, развел мяч и Нещерета по разным углам. Почти сразу Бальданци мог к заработанному пенальти забить и сам, но чуть не попал справа в дальний угол.

Казалось, что «Рома», как и «Арсенал» в матче против «Шахтера», экономит силы. А может, класс итальянцев такой (в чемпионате они не впечатляют), но в конце тайма Тымчик и Герреро вполне могли забивать, ассистируя друг другу. Особенно эффектным выглядел удар Александра справа, когда кипер уже ничем не мог помочь, но сильный удар пролетел мимо левой штанги.

Getty Images/Global Images Ukraine

Второй тайм выглядел логическим продолжением первого. «Рома» не слишком рвалась вперед, а «Динамо» и хотело бы, но не могло никак сменить опостылевший ноль на табло.

Довбик мог оформлять дубль, но не попал по мячу после скидки партнера. Интрига сохранилась, но забить так и не удалось киевлянам. Единственный, пожалуй, шанс можно упомянуть у Михайленко, но надо же забивать, когда кипер так ошибается на выходе.

Мог забивать Шомуродов после эффектной комбинации. Защита «динамовцев» только наблюдала за комбинацией в стенку, но Шомуродов в итоге бил без сопротивления с нескольких метров и не попал в левый угол ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

Грусть наших команд в еврокубках продолжается – без забитых и дальше уже шесть матчей на двоих в исполнении «Шахтера» и «Динамо». Хотя у «Динамо» есть интересная тенденция – проигрыши 0:3, 0:2 и 0:1 математически дают надежду на следующие 0:0 и последующие победы. Оптимистично, правда, рассчитывать на победы только с точки зрения математической теории?

Эти надежды будут проверяться 7 ноября с «Ференцварошем».

Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур.

«Рома»: – «Динамо» – 1:0

Гол: Довбик (23, пенальти)

Предупреждения: Анхелиньо (44) – Михавко (23), Рубчинский (37), Кабаев (84), Шапаренко (94)

«Рома»: Свилор, Анхелиньо, Н'Дика, Эрмосо, Залевски, Кане, Ле Фе (Кристанте, 53), Челик, Пизилли (Пеллегрини, 68), Бальданци (Дибала, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

«Динамо»: Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский (Бражко, 63), Андриевский (Шапаренко, 63), Михайленко (Буяльский, 81), Тымчик, Волошин (Кабаев, 63), Герреро (Ванат, 69)

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА – ДИНАМО. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 232
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Олександр Соломаха
За наші 2 клуби єврокубках походу гол Різника залишиться єдиним
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+14
Istm
на двох нуль забитих в шести матчах. Флагмани....
більше пасів воротарям!
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+13
Istm
Далі Ференцварош. Динамо просто принципово(!) зобов'язано вигравати.
Ну і Шахтарю час взяти очки (Янг Бойз)
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+11
odiniznashih
С Гереро играли веселей.
Ванат нулевой.
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
zhyr
Шахтар пропустив дурний гол, Динамо привезло дурне пенальті
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+8
Андрій Заліщук
6 матчів без забитих - це звичайно дно, але сьогодні за поразку Динамо не соромно, все таки відіграли непогано, могли спокійно і в нічию зіграти
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+7
Boodya
На матчах Шахтаря стільки вболівальників Шахтаря немає, як на матчах Динамо😂
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+4
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Віктор Коробка
Якщо чесно, то сьогодня була надія на позитив. Але коли побачив стартовий склад - надія зникла. Я не можу збагнути, як матч УПЛ (хоч і статусний, але всеж) може бути в приоритеті до матчу за честь України, за матч евротурніру?!!!! Тому дивився матч вже якимось спустошеним. От правда - граї Динамо основою - і позитивний результат був би дуже близьким. 
    Ну що ж, таке воно - життя, такі приоритети. Дуже, дуже, дуже шкода...
   Можна порадіти за українців Довбика та Мудрика - перший забив, а другий забив та віддав 2 гольові передачі
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+4
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Nba37
Есть прогресс у Динамо, в 1 матче основного раунда Ле пропустили 3 , во 2 матче 2 гола, в 3 всего один, по идеи в 4 матче не пропустят, а начнут забивать с 5 матча, а может быть очередной антирекорд 0 очков и 0 забитых, при этом больше 10 пропущенных
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+3
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Pixelman
Можна було б і краще зіграти з такою Ромою, нічия була би більш заканомірнішим результатом, але вже як є, нічого страшного. Наступний матч з Ференцварошом в ЛЄ має бути виграшним однозначно.
Тепер максимально налаштовуємося на кротів, в ЧУ ми в них не вигравали аж з 2021 року. З нетерпінням чекаю неділі і впевненої перемоги Динамо!
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+3
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Alex T
Может лучше было основой сыграть, Рома никакая, взяли бы очки, а так последние в самом турнире - печально для флагмана укр футбола 
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+3
ILLUMINATOR
А вот это плохо. Шовковский сообщил что ни Ярмоленко ни Пихалёнок в воскресенье не сыграют...
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+2
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antt
Не хоче Динамо вигравати і навіть в нічию грати в ЛЄ. Стартовий склад про це засвідчив як і подальша гра
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+2
Tower Bridge
 Ну если это приказ Суркиса ради великой комбинации - обыграть Шахтёр и удалиться от него на 9 очков,  абы стать чемпионами,  то СаШо тут просто работник фирмы.  Но возить туристами пол сборной Украины это капец.    Оставили бы их в Киеве и пусть бы готовились на эль классико.  имхо
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+2
avk2307
По игре - равная игра с ошибкой Михавко.
Але Герреро краще Ваната на сьогодні. 
От такий ітог
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+2
avk2307
Два следующих соперника ШД и ДК показательны.
И одни и другие вроде Чемпионы. 
Посмотрим как наши этих чемпионов типа на их взгляд "второго ранга" победят
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+2
FunnyCat_____
я так понимаю донецкие матч с Арсеналом не смотрели, и думают что они победили раз забил Ризнык? или откуда такое бахвальство? плохо просто слышно с 30 места
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+2
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luceorius
 Таке враження, що гравці Динамо успішно засвоїли безцінний досвід Ярмоленка на ЧЄ 2016, - зеро в графі очки та забиті голи, а пропустили навіть на один більше, ніж та  збірна.
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+2
Saar
Як це Динамо І Шахтар не забивали!? Різник забив
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+2
Alexandr Ladizhenskiy
Ігри Динамо та Шахтаря у еврокубках показують реальний рівень УПЛ…
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+2
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