Не безнадежное поражение. Динамо с минимальным счетом проиграло Роме

Александр Шовковский явно удивил составом. Согласитесь, что никто не ожидал практически второй состав на поле в игре против «Лацио». Нещерет, Биловар, Михайленко, Рубчинский, Андриевский, Герреро получили шанс показать, что и они в такой комбинации могут давать результат. Правда, массовому выходу дублеров на замену есть очевидное объяснение. в воскресенье «Классическое» и коуч киевлян решил поберечь силы подопечных на этот поединок.

Состав «Ромы» интересовал нас только в одном контексте – Артем Довбик вышел в основе. Отсутствие Матса Хуммельса, в принципе, было внутренней кухней римлян и особого внимания на себя не обращало.

Хозяева ожидаемо прибрали мяч к своим ногам. Штрафной «Динамо» был обложен и часто игроки играли прямо на вынос. На панику это не походило, но смотреть на игрока «Динамо», который просто лупит вперед, потому что не видит, куда можно отдать, было грустно. Ни о какой атаке речь не шла.

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Довбик в составе «Ромы» выглядел не слишком убедительно – если бил, то защитники блокировали, а если боролся за мяч, то часто проигрывал борьбу. Однако именно украинец забил в ворота киевлян. Михавко снова привез проблемы, потянув за футболку Бальданци в своей штрафной, а Довбик уверенно, пробив в левый угол, развел мяч и Нещерета по разным углам. Почти сразу Бальданци мог к заработанному пенальти забить и сам, но чуть не попал справа в дальний угол.

Казалось, что «Рома», как и «Арсенал» в матче против «Шахтера», экономит силы. А может, класс итальянцев такой (в чемпионате они не впечатляют), но в конце тайма Тымчик и Герреро вполне могли забивать, ассистируя друг другу. Особенно эффектным выглядел удар Александра справа, когда кипер уже ничем не мог помочь, но сильный удар пролетел мимо левой штанги.

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Второй тайм выглядел логическим продолжением первого. «Рома» не слишком рвалась вперед, а «Динамо» и хотело бы, но не могло никак сменить опостылевший ноль на табло.

Довбик мог оформлять дубль, но не попал по мячу после скидки партнера. Интрига сохранилась, но забить так и не удалось киевлянам. Единственный, пожалуй, шанс можно упомянуть у Михайленко, но надо же забивать, когда кипер так ошибается на выходе.

Мог забивать Шомуродов после эффектной комбинации. Защита «динамовцев» только наблюдала за комбинацией в стенку, но Шомуродов в итоге бил без сопротивления с нескольких метров и не попал в левый угол ворот.

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Грусть наших команд в еврокубках продолжается – без забитых и дальше уже шесть матчей на двоих в исполнении «Шахтера» и «Динамо». Хотя у «Динамо» есть интересная тенденция – проигрыши 0:3, 0:2 и 0:1 математически дают надежду на следующие 0:0 и последующие победы. Оптимистично, правда, рассчитывать на победы только с точки зрения математической теории?

Эти надежды будут проверяться 7 ноября с «Ференцварошем».

Лига Европы. Основной раунд. 3-й тур.

«Рома»: – «Динамо» – 1:0

Гол: Довбик (23, пенальти)

Предупреждения: Анхелиньо (44) – Михавко (23), Рубчинский (37), Кабаев (84), Шапаренко (94)

«Рома»: Свилор, Анхелиньо, Н'Дика, Эрмосо, Залевски, Кане, Ле Фе (Кристанте, 53), Челик, Пизилли (Пеллегрини, 68), Бальданци (Дибала, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

«Динамо»: Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский (Бражко, 63), Андриевский (Шапаренко, 63), Михайленко (Буяльский, 81), Тымчик, Волошин (Кабаев, 63), Герреро (Ванат, 69)

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Стадион «Олимпико» (Рим, Италия)

РОМА – ДИНАМО. ТЕКСТОВА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ