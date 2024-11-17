«Команда – это самое важное для меня». Аморим – о молодых игроках МЮ
Новый наставник «Красных дьяволов» высказался о Гарначо, Мейну, Хойлунде, Йоро и Диалло
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об Алехандро Гарначо, Коби Мейну, Расмусе Хойлунде, Лене Йоро и Амаде Диалло:
«Они готовы. Они готовы справиться с требованиями игры за Манчестер Юнайтед. Они мне нужны. Я не хочу сказать, что нам нужно время, потому что мы молодая команда.
Мы знаем, что это займет время, и мы попытаемся выиграть время с помощью игр. Но мы должны начать с первого дня без страха, не думая, что они не привыкли так играть.Все думают все равно: отбегают назад, играют, наслаждаются.
Одним словом: команда. Команда – это самое важное для меня. И если вы работаете в команде, то талант будет отдельно сиять. Если наши игроки примут футболку, они будут знать, что Манчестер Юнайтед – это команда».
Ранее Рубен Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» – самый большой клуб в Англии.
🗣 "They are prepared to cope with the demands of playing for Manchester United. They should be because they are here."— Mirror Football (@MirrorFootball) November 17, 2024
Ruben Amorim sends message to three of Sir Jim Ratcliffe's 'unsellable' Man Utd stars.https://t.co/t2Yi8mtygq pic.twitter.com/I82NojhRm1
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