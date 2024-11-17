Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Команда – это самое важное для меня». Аморим – о молодых игроках МЮ
Англия
17 ноября 2024, 17:56 |
68
0

«Команда – это самое важное для меня». Аморим – о молодых игроках МЮ

Новый наставник «Красных дьяволов» высказался о Гарначо, Мейну, Хойлунде, Йоро и Диалло

17 ноября 2024, 17:56 |
68
0
«Команда – это самое важное для меня». Аморим – о молодых игроках МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об Алехандро Гарначо, Коби Мейну, Расмусе Хойлунде, Лене Йоро и Амаде Диалло:

«Они готовы. Они готовы справиться с требованиями игры за Манчестер Юнайтед. Они мне нужны. Я не хочу сказать, что нам нужно время, потому что мы молодая команда.

Мы знаем, что это займет время, и мы попытаемся выиграть время с помощью игр. Но мы должны начать с первого дня без страха, не думая, что они не привыкли так играть.Все думают все равно: отбегают назад, играют, наслаждаются.

Одним словом: команда. Команда – это самое важное для меня. И если вы работаете в команде, то талант будет отдельно сиять. Если наши игроки примут футболку, они будут знать, что Манчестер Юнайтед – это команда».

Ранее Рубен Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» – самый большой клуб в Англии.

По теме:
«Он должен думать о Золотом мяче». Кулибали – про партнера Мудрика
«Он не игрок мирового класса». Экс-капитан Уотфорда – о Салахе
Без Арсенала и Ман Сити. Ширер назвал команду сезона АПЛ на данный момент
Рубен Аморим Расмус Хойлунд Кобби Мейну Алехандро Гарначо Лени Йоро Амад Диалло чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: The Mirror
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Футбол | 16 ноября 2024, 21:59 34
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией

Главный тренер сине-желтых провел пресс-конференцию после поединка 5-го тура ЛН (1:1)

Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Футбол | 16 ноября 2024, 20:57 13
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили
Звезда сборной Украины получил повреждение в матче с Грузией. Его заменили

У Довбика во втором тайме были проблемы с коленом

Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
Футбол | 17.11.2024, 12:13
Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 17.11.2024, 15:49
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Англия – Ирландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Футбол | 16.11.2024, 23:40
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
Динамо продаст зимой звездного украинца за €10 млн. В чем причина?
15.11.2024, 20:17 60
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
16.11.2024, 07:36 20
Бокс
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
16.11.2024, 10:42
Бокс
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
17.11.2024, 06:23 13
Футбол
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
Тренер Грузии: «Первое место в группе с Украиной? Я плохо учился в школе»
15.11.2024, 19:59 5
Футбол
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем