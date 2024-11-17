«Команда – это самое важное для меня». Аморим – о молодых игроках МЮ

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об Алехандро Гарначо, Коби Мейну, Расмусе Хойлунде, Лене Йоро и Амаде Диалло:

«Они готовы. Они готовы справиться с требованиями игры за Манчестер Юнайтед. Они мне нужны. Я не хочу сказать, что нам нужно время, потому что мы молодая команда.

Мы знаем, что это займет время, и мы попытаемся выиграть время с помощью игр. Но мы должны начать с первого дня без страха, не думая, что они не привыкли так играть.Все думают все равно: отбегают назад, играют, наслаждаются.

Одним словом: команда. Команда – это самое важное для меня. И если вы работаете в команде, то талант будет отдельно сиять. Если наши игроки примут футболку, они будут знать, что Манчестер Юнайтед – это команда».

Ранее Рубен Аморим заявил, что «Манчестер Юнайтед» – самый большой клуб в Англии.