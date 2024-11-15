Чистка завершена. Определены обе полуфинальные пары Итогового турнира АТР
Каспер Рууд взял первый сет у Андрея Рублева и гарантировал себе выход из группы
Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) вышел в полуфинал Итогового турнира АТР 2024, который проводится на закрытых хардовых кортах в Турине (Италия).
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В 3-м туре John Newcombe Group норвежец выиграл первый сет у «нейтрала» Андрея Рублева со счетом 6:4. Рууду как раз и нужна была либо хотя бы одна выигранная партия, либо не проиграть с разницей -6 геймов.
Каспер вышел в полуфинал со 2-го места в квартете вслед за Александром Зверевым. На старте плей-офф он встретится с Янником Синнером, а Зверев проведет поединок против Тейлора Фритца.
Полуфинальные встречи запланированы на субботу, 16 ноября.
Итоговый турнир АТР 2024. Пары 1/2 финала
- Янник Синнер – Каспер Рууд
- Александр Зверев – Тейлор Фритц
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