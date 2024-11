Лучший на поле. Статистика Мудрика в матче против Грузии

Вчерашний матч сборной Украины против сборной Грузии в 5-ом туре Лиги наций стал достаточно успешным для Михаила Мудрика. Лучшим в сборной Украины вингер «Челси» был в следующих показателях:

Портал WhoScored дал Мудрику оценку 7.2 из 10 возможных, SofaScore оценил украинца в 7.1 баллов из 10.

🇺🇦 Mykhailo Mudryk registered more chance creations (2), more successful ball recoveries (8), more successful duel battles (9), more successful crosses (5/6) and suffered more fouls (3) than any other Ukrainian player against Georgia.



Dominant in attack and recovery. 🔐#CFC pic.twitter.com/3nVIJbRPj4