  Флорентино ПЕРЕС: «Реал не может себе этого позволить»
Испания
13 августа 2025, 03:21
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не может себе этого позволить»

Президент – о возможном трансфере Энцо Фернандеса

Флорентино ПЕРЕС: «Реал не может себе этого позволить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Мадридский «Реал» находится в активном поиске нового полузащитника.

По информации испанских СМИ, «Реал» обратился к «Челси» с официальным предложением по Энцо Фернандесу – «синие» ответили, что его цена составляет 120 миллионов евро, после чего Флорентино Перес завершил переговоры.

«Мы не можем себе позволить этот трансфер», — сказал Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило поведение Винисиуса Жуниора — он теперь готов его продать.

По теме:
Легионер Динамо продолжит карьеру в кипрской команде
Спарринги, 12 августа. Интер выиграл по пенальти, победы Реала и Баварии
Тироль – Реал – 0:4. Как Мбаппе оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
