Флорентино ПЕРЕС: «Реал не может себе этого позволить»

Мадридский «Реал» находится в активном поиске нового полузащитника.

По информации испанских СМИ, «Реал» обратился к «Челси» с официальным предложением по Энцо Фернандесу – «синие» ответили, что его цена составляет 120 миллионов евро, после чего Флорентино Перес завершил переговоры.

«Мы не можем себе позволить этот трансфер», — сказал Флорентино Перес.

Ранее сообщалось, что президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило поведение Винисиуса Жуниора — он теперь готов его продать.