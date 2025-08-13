Испания13 августа 2025, 03:21 |
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не может себе этого позволить»
Президент – о возможном трансфере Энцо Фернандеса
13 августа 2025, 03:21 |
Мадридский «Реал» находится в активном поиске нового полузащитника.
По информации испанских СМИ, «Реал» обратился к «Челси» с официальным предложением по Энцо Фернандесу – «синие» ответили, что его цена составляет 120 миллионов евро, после чего Флорентино Перес завершил переговоры.
«Мы не можем себе позволить этот трансфер», — сказал Флорентино Перес.
Ранее сообщалось, что президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило поведение Винисиуса Жуниора — он теперь готов его продать.
