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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Испания
29 июля 2025, 00:25 |
431
0

Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»

Перес не хочет приравнивать зарплату Винисиуса к Мбаппе

29 июля 2025, 00:25 |
431
0
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.

Футболист хочет иметь такую же зарплату, как и Килиан Мбаппе – более 30 миллионов евро в год. Президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило такое поведение бразильца – он теперь готов его продать.

«Реал не будет продлевать контракт с таким игроком, который считает себя выше клуба», – отметил Перес.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Флорентино Перес продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
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