Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с клубом, пока не будет выполнено его условие.

Футболист хочет иметь такую же зарплату, как и Килиан Мбаппе – более 30 миллионов евро в год. Президента «бланкос» Флорентино Переса разозлило такое поведение бразильца – он теперь готов его продать.

«Реал не будет продлевать контракт с таким игроком, который считает себя выше клуба», – отметил Перес.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус поставил ультиматум мадридскому «Реалу».