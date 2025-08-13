УАФ выразила соболезнования Судакову, у которого скончался отец
Украинская ассоциация футбола поддержала игрока национальной команды «сине-желтых»
Украинская ассоциация футбола выразила соболезнования полузащитнику национальной сборной Украины Георгию Судакову, сообщившему о смерти отца.
«Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования игроку национальной сборной Украины Георгию Судакову в связи с невосполнимой утратой – на 51-м году жизни ушел из жизни его отец, Виктор Георгиевич Судаков.
В это тяжелое время УАФ и все футбольное сообщество поддерживают Георгия и его семью. Разделяем боль и печаль потери... Вечная память», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Шахтер обратился к Судакову, у которого накануне скончался отец
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Суркис будет советоваться с Леонидом Буряком и Андреем Ярмоленко
Бывший тренер киевского «Динамо» рассказал, чего не хватает столичному клубу