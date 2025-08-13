УАФ выразила соболезнования Судакову, у которого скончался отец

Украинская ассоциация футбола выразила соболезнования полузащитнику национальной сборной Украины Георгию Судакову, сообщившему о смерти отца.

«Украинская ассоциация футбола выражает искренние соболезнования игроку национальной сборной Украины Георгию Судакову в связи с невосполнимой утратой – на 51-м году жизни ушел из жизни его отец, Виктор Георгиевич Судаков.

В это тяжелое время УАФ и все футбольное сообщество поддерживают Георгия и его семью. Разделяем боль и печаль потери... Вечная память», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шахтер обратился к Судакову, у которого накануне скончался отец