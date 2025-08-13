Суперкубок УЕФА: ПСЖ – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч за евротрофей

13 августа на Фриули пройдет матч Суперкубка УЕФА, в котором ПСЖ встретится с Тоттенхэм Хотспур. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

ПСЖ

Команда не лучшим образом чуть менее года назад стартовала в Лиге чемпионов, и была даже угроза, что один из фаворитов не выйдет в плей-офф. Но все закончилось долгожданным взятием Ушастого, причем еще и в финале Интер был разгромлен со счетом 5:0. Ну и заодно привычно доминировали футболисты на внутренней арене, выиграв все, что только можно. Эффектной точкой явно должна была стать победа еще и на клубном чемпионате мира. Но там, максимально уверенно выйдя в финал, фаворит получил 0:3 от Челси.

Эта неудача, впрочем, может быть полезной, она показала, что нет ничего оптимального и всегда есть куда расти. Любопытно, что на этот раз укрепляли оборону: решили не заморачиваться с Доннаруммой, приобретя перспективного Шевалье, и накануне закрыли все же сагу по Забарному.

Тоттенхэм Хотспур

Клуб на внутренней арене в прошлом сезоне просто провалился. Результаты в АПЛ могли быть немного лучше, но весной Постекоглу явно шел олл ин в Лиге Европы. Ставка сработала, и англичане добыли наконец-то трофей, а с ним - и право сыграть в Лиге чемпионов (ну и заодно в среду побороться за Суперкубок)... И расстались с менеджером - новым стал Томас Франк, создавший себе имя в Брентфорде. Еще и Сон отправился в Соединенные Штаты доигрывать.

Укрепление состава перед новым сезоном не впечатляет. Да, выложили 60+ миллионов за Кудуса, и вернули в Англию Паильинью, что был тут хорош, но не прижился в Баварии. Но другие сделки затянулись, зачастую у команды из Лондона банально не хватает денег, чтобы закрыть переговоры успешно. Мэддисон порвал кресты и долго не сыграет, но ему замену не купили. Да и в целом сейчас лазарет, мягко говоря, не пуст, и это еще сезон толком не начался.

Статистика личных встреч

В 2017-м году клубы играли в полуофициальном Международном кубке чемпионов. Тогда англичане выиграли 4:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в еще одну осечку французского гранда с соперником из Лондона. Нынешнего соперника он обыграет с форой -1 гол (коэффициент - 1,71).