Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Англия
12 августа 2025, 11:53 |
4237
0

Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ

Илья перебрался в чемпионат Франции

12 августа 2025, 11:53 |
4237
0
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Пресс-служба «Борнмута» отреагировала на официальное объявление трансфера Ильи Забарного, перебравшегося в расположение французского ПСЖ.

«Можем подтвердить, что Илья Забарный совершил полноценный трансфер в «ПСЖ». Все в «Борнмуте» хотят поблагодарить Илью за его преданность и вклад во время пребывания в клубе», – говорится в сообщении.

Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.

По теме:
ФОТО. Как Забарный проходил медосмотр в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило нового форварда на сезон УПЛ
ВИДЕО. Забарный обратился к болельщикам ПСЖ
трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ Илья Забарный Борнмут ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Футбол | 11 августа 2025, 17:07 182
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат
Шахтер официально высказался по поводу третьего пропущенного гола от Карпат

Горняки считают, что мяч был забит с нарушением правил

Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Футбол | 11 августа 2025, 20:06 6
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»
Евгений ХАЧЕРИДИ: «Спросите лучше Суркиса, почему я не там»

Футболист сообщил, что уже не работает в Динамо

ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
Футбол | 11.08.2025, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Президент ПСЖ объяснил, почему клуб подписал Забарного
Футбол | 12.08.2025, 11:21
Президент ПСЖ объяснил, почему клуб подписал Забарного
Президент ПСЖ объяснил, почему клуб подписал Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
17-летняя в Цинциннати с баранкой разгромила 23-ю ракетку и ждет Свитолину
11.08.2025, 01:10 1
Теннис
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
Дюбуа после поражения Усику неожиданно занял высокое место в рейтинге
11.08.2025, 08:44 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
РЕБРОВ: «Сейчас эта сборная прекратила существование. Они разочаровали»
11.08.2025, 00:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем