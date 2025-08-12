Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Илья перебрался в чемпионат Франции
Пресс-служба «Борнмута» отреагировала на официальное объявление трансфера Ильи Забарного, перебравшегося в расположение французского ПСЖ.
«Можем подтвердить, что Илья Забарный совершил полноценный трансфер в «ПСЖ». Все в «Борнмуте» хотят поблагодарить Илью за его преданность и вклад во время пребывания в клубе», – говорится в сообщении.
Трансфер Забарного обошелся французам в 63 миллиона евро, в соглашении также прописаны и три миллиона в виде бонусов. Трансфер Забарного стал вторым дорогим переходом в истории Украины.
Ранее сообщалось, что Динамо заработает на переходе Забарного в ПСЖ меньшую сумму, чем ожидалось.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки считают, что мяч был забит с нарушением правил
Футболист сообщил, что уже не работает в Динамо