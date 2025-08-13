ФОТО. Сергей Ребров прибыл в Украину и заехал в дорогой отель
Сергей и Анна Ребровы отдыхают в Украине
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прибыл в Украину вместе с женой и детьми.
Семейство днем прогулялось по Львову, а ближе к вечеру переместилось в отель «Emily Resort».
Жена 51-летнего специалиста публикует кадры поездки в сторис Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Вечером семья собралась на просмотр матча киевского «Динамо» против «Пафоса», который киевляне проиграли.
Стоит отметить, что номер люкс в будние дни в этом отеле стоит от 15 000 гривен.
Напомним, что во время российско-украинской войны пара вместе с детьми проживает в испанской Марбелье.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец подписал с клубом пятилетний контракт
Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра