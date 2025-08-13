Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Сергей Ребров прибыл в Украину и заехал в дорогой отель

Сергей и Анна Ребровы отдыхают в Украине

ФОТО. Сергей Ребров прибыл в Украину и заехал в дорогой отель
Instagram. Сергей и Анна Реброва

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прибыл в Украину вместе с женой и детьми.

Семейство днем прогулялось по Львову, а ближе к вечеру переместилось в отель «Emily Resort».

Жена 51-летнего специалиста публикует кадры поездки в сторис Instagram.

Вечером семья собралась на просмотр матча киевского «Динамо» против «Пафоса», который киевляне проиграли.

Стоит отметить, что номер люкс в будние дни в этом отеле стоит от 15 000 гривен.

Напомним, что во время российско-украинской войны пара вместе с детьми проживает в испанской Марбелье.

