Рекорд! Вингер Шахтера может перебраться в АПЛ за серьезную сумму
Кевин может стать игроком «Фулхэма»
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин привлекает внимание «Фулхэма», сообщает BBC.
По информации источника, английский клуб нацелен на подписание 22-летнео футболиста. Украинский гранд оценивает бразильца в 43 миллиона фунтов, но ожидается, что для совершения сделки хватит 39 миллионов фунтов. Этот трансфер может стать рекордным для «Фулхэма» – до этого самой дорогой покупкой клуба был хавбек «Арссенала» Эмиль Смит-Роу.
Представитель АПЛ уже делал оффер в размере 37 миллионов фунтов за Кевина, но «Шахтер» отказался.
В текущем сезоне Кевин провел 3 матча на клубном уровне в рамках квалификации Лиги Европы, за которые он успел оформить 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Фулхэм» сделал второе предложение по Кевину.
