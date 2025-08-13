Рекорд! Вингер Шахтера может перебраться в АПЛ за серьезную сумму

Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Кевин привлекает внимание «Фулхэма», сообщает BBC.

По информации источника, английский клуб нацелен на подписание 22-летнео футболиста. Украинский гранд оценивает бразильца в 43 миллиона фунтов, но ожидается, что для совершения сделки хватит 39 миллионов фунтов. Этот трансфер может стать рекордным для «Фулхэма» – до этого самой дорогой покупкой клуба был хавбек «Арссенала» Эмиль Смит-Роу.

Представитель АПЛ уже делал оффер в размере 37 миллионов фунтов за Кевина, но «Шахтер» отказался.

В текущем сезоне Кевин провел 3 матча на клубном уровне в рамках квалификации Лиги Европы, за которые он успел оформить 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

