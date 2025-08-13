ФОТО. Названы лучшие и худшие формы команд АПЛ перед сезоном

Популярное издание The Athletic составило список лучших домашних футболок команд АПЛ перед стартом нового сезона чемпионата Англии.

Лучшей назвали форму Эвертона. На обновленных футболках отмечаются волнистые полоски, которые символизируют речку Мерси.

Лучшая форма (Эвертон)

В топ-5 лучших, по мнению журналистов, еще вошли футболки Сандерленда, Лидса, Ливерпуля и Тоттенхэма.

А вот худшей назвали форму Челси, которая «ничем не выделяется и выгляди как тренировочная». В топ-5 худших вошли футболки Брентфорда, Вест Хэма, Астон Виллы и Кристал Пэлас.

Худшая форма (Челси)