Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Лига Европы
13 августа 2025, 08:04
Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 14 августа и начнется в 22:00 по Киеву

13 августа 2025, 08:04
Коллаж Sport.ua

14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет немецкий рефери Даниэль Зиберт.

Первая встреча между горняками и зелеными завершилась со счетом 0:0. Победитель противостояния в Q4 ЛЕ поборется против турецкого Самсунспора.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».

Шахтер Донецк Панатинаикос Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
