14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Главным арбитром поединка будет немецкий рефери Даниэль Зиберт.

Первая встреча между горняками и зелеными завершилась со счетом 0:0. Победитель противостояния в Q4 ЛЕ поборется против турецкого Самсунспора.

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».