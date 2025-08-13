Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Ответный поединок Q3 еврокубка состоится 14 августа и начнется в 22:00 по Киеву
14 августа донецкий Шахтер проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.
Коллективы сыграют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Главным арбитром поединка будет немецкий рефери Даниэль Зиберт.
Первая встреча между горняками и зелеными завершилась со счетом 0:0. Победитель противостояния в Q4 ЛЕ поборется против турецкого Самсунспора.
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ-ТВ, который доступен на MEGOGO. Также трансляция будет доступна на «Киевстар ТБ».
