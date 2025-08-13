Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Плыли по течению». Легенда Динамо – о провале команды в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
13 августа 2025, 11:25 | Обновлено 13 августа 2025, 11:37
Олег Кузнецов жестко раскритиковал команду Александра Шовковского за поражение от «Пафоса»

ФК Динамо

Вчера, 12 августа, в Лимасоле «Динамо» бесславно уступило кипрскому «Пафосу» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетело из самого престижного европейского клубного турнира.

Теперь киевляне попытают своего счастья в плей-офф раунде Лиги Европы. Но это будет через неделю, а сейчас сайт Sport.ua с помощью легендарного защитника, а впоследствии и тренера «Динамо» Олега Кузнецова, попробовал разобраться в этом если и не унизительном, то очень непонятном проигрыше подопечных Александра Шовковского.

– Олег Владимирович, болельщики «Динамо» вправе называть поражение своей команды в противостоянии с «Пафосом» позорным?
– Я бы не говорил позорным, но то, что за последние несколько лет, это самая безвольная игра в исполнении динамовцев, так точно. На фанов «бело-синих» раздражительно действует то, что уступили кипрской команде, а не испанской или английской. В подсознании у людей есть такое, что представителя Кипра мы должны обыгрывать в любом состоянии. А оказывается, что албанцы или те же киприоты могут не только сопротивляться, но и побеждать большие клубы с историей.

– Соглашусь с комментатором матча «Пафос» – «Динамо», который сказал, что киевляне с каждым таймом этого противостояния играли все хуже и хуже. Что вы скажите по этому поводу?
– Слышал, что футболисты были не готовы физически. Тогда возникает вопрос, как проходили сборы, если по истечении нескольких матчей сезона команда не бежит. Теоретически акцент на сборах как раз и должен был быть сделан, чтобы коллектив был в форме на квалификационные поединки еврокубков, а уже потом думать о чемпионате и Кубке Украины.

Повторюсь, что такой безвольной игры в исполнении «Динамо» я не видел давно. Я был удивлен, что после пропущенного мяча в дебюте поединка у футболистов опустятся руки. Такого никогда не было. Во всяком случае, наше поколение учили, что если проигрываешь, то ты должен все равно сражаться, кусаться, подкатываться, зарабатывать карточки, а сейчас ситуация выглядела очень уныло. На поле не было лидера. Тот же капитан Виталий Буяльский выглядел слабо. Болельщик может простить поражение команде, но не такое безвольное. Вас возят два тайма, а вы ни одного толкового подката не сделали. Уверен, что, если бы игроков соперника пару раз хорошо приняли, продемонстрировали эмоции, все могло пойти по-другому. А так плыли по течению с мыслями о том, чтобы быстрее закончилась игра.

– Можно с уверенностью сказать, что киприоты хорошо изучили «Динамо». А как киевляне изучали оппонента, если они по всем статистическим показателям уступили?
– Есть службы, которые занимаются сбором информации и изучением игры оппонента. На основе этого тренер выбирает тактику, дает наставления подопечным и команде в целом. Но это теория, а на практике все выполняют футболисты, а они вообще ничего не сделали, значит, у многих таков уровень, который не соответствует даже меркам украинского футбола. Часто достается тренерам, а игроков прячут или они сами бояться дать комментарий таким безобразным действиям. А когда их критикуешь, они еще и обижаются.

Наверняка в перерыве был разговоров от тренеров на повышенных тонах, и я практически был уверен, что во втором тайме мы увидим другое, злое «Динамо», но команды на поле так и не было.

– Если сделать скидку на то, что динамовцам было жарко и душно, почему тогда соперник бежал?
– Это все вопросы подготовки. Я не знаю, каким был план этой работы. В «Динамо», кроме Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского все в хорошем футбольном возрасте, много молодежи. Нужно спрашивать с тех, кто готовил команду.

– Можно сказать, что по классу исполнителей «Пафос» превосходит «Динамо»?
– Нет. «Пафос» – среднего уровня команда, с такими же исполнителями, просто хорошо обученная тренером, который продел качественную работу, собрав воедино интернациональный коллектив.

– С чем связаны элементарные ошибки при передачах, тогда как у киприотов стеночки проходили на ура?
– Я бы назвал два фактора: это физическая готовность, когда ноги не бегут, то и голова не работает, но и сам уровень футболистов дает о себе знать. Возможно, не нужно было фокусироваться на том, что это чуть ли не самый главный матч сезона, хотя оно так есть. Игроки были зажаты в психологические тиски и с этим они не справились. Если в чемпионате многое проходит, то в Европе – нет.

– После матча Александр Шовковский сказал, что нужно усиливаться, хотя раньше подобные вопросы не ставились во главу угла.
– После боя кулаками не машут. Это нужно было делать раньше, а не после таких поражений. Уже на протяжении последних лет этот вопрос поднимался, поскольку без конкуренции не будет прогресса. Говорят о проблеме в центре обороны, но все остается без изменений. Нужно усиление в центр поля, дефицит крайних полузащитников. А условно тот же Ванат сыграл плохо, но он знает, что выйдет на поле и в следующем поединке, поскольку Герреро и Пономаренко, пока не дотягивают. Да, из-за войны к нам сейчас не приедут сильные европейские футболисты, но в Украине тоже можно найти достойных игроков.

– Насколько сложно отходить от таких поражений? Это я почему спрашиваю: 16-го числа у «Динамо» игра в чемпионате, а, по сути, через неделю первый поединок за право быть представленным в групповом раунде Лиги Европы.
– Задача тренерского штаба не только тренировать, но и выводить команду из такого психологического состояния. Наверняка будет серьезная ротация, а лучших готовить к дальнейшим еврокубковым испытаниям. Нет времени вешать нос.

Да, сейчас мы недостойны выступать в групповом раунде Лиги чемпионов, но есть Лига Европы, также серьезный турнир. Сезон еще можно спасти.

По теме:
Саленко дал совет Суркису после фиаско Динамо. Речь о Шовковском
Украинцам третий раз не удалось преодолеть кипрский барьер
«Нет ни желания, ни тренерских идей». Реакция фанов на вылет Динамо из ЛЧ
Олег Кузнецов (футбол) Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Лига Европы Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Виталий Буяльский Владислав Ванат Матвей Пономаренко статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Комментарии 3
saltim
Ой блин! Как обычно,старая песня от старой гвардии. Надо было пару жёстких подкатов сделать и Пафос бы испугался. Смешно 
+1
Pop
Задрали эксперты, от великого клуба осталась только история, великого клуба Динамо не существует,  и уже никогда не будет
0
ТвояМамка
*по коричневому течению
0
