«Плыли по течению». Легенда Динамо – о провале команды в Лиге чемпионов

Вчера, 12 августа, в Лимасоле «Динамо» бесславно уступило кипрскому «Пафосу» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетело из самого престижного европейского клубного турнира.

Теперь киевляне попытают своего счастья в плей-офф раунде Лиги Европы. Но это будет через неделю, а сейчас сайт Sport.ua с помощью легендарного защитника, а впоследствии и тренера «Динамо» Олега Кузнецова, попробовал разобраться в этом если и не унизительном, то очень непонятном проигрыше подопечных Александра Шовковского.

– Олег Владимирович, болельщики «Динамо» вправе называть поражение своей команды в противостоянии с «Пафосом» позорным?

– Я бы не говорил позорным, но то, что за последние несколько лет, это самая безвольная игра в исполнении динамовцев, так точно. На фанов «бело-синих» раздражительно действует то, что уступили кипрской команде, а не испанской или английской. В подсознании у людей есть такое, что представителя Кипра мы должны обыгрывать в любом состоянии. А оказывается, что албанцы или те же киприоты могут не только сопротивляться, но и побеждать большие клубы с историей.

– Соглашусь с комментатором матча «Пафос» – «Динамо», который сказал, что киевляне с каждым таймом этого противостояния играли все хуже и хуже. Что вы скажите по этому поводу?

– Слышал, что футболисты были не готовы физически. Тогда возникает вопрос, как проходили сборы, если по истечении нескольких матчей сезона команда не бежит. Теоретически акцент на сборах как раз и должен был быть сделан, чтобы коллектив был в форме на квалификационные поединки еврокубков, а уже потом думать о чемпионате и Кубке Украины.

Повторюсь, что такой безвольной игры в исполнении «Динамо» я не видел давно. Я был удивлен, что после пропущенного мяча в дебюте поединка у футболистов опустятся руки. Такого никогда не было. Во всяком случае, наше поколение учили, что если проигрываешь, то ты должен все равно сражаться, кусаться, подкатываться, зарабатывать карточки, а сейчас ситуация выглядела очень уныло. На поле не было лидера. Тот же капитан Виталий Буяльский выглядел слабо. Болельщик может простить поражение команде, но не такое безвольное. Вас возят два тайма, а вы ни одного толкового подката не сделали. Уверен, что, если бы игроков соперника пару раз хорошо приняли, продемонстрировали эмоции, все могло пойти по-другому. А так плыли по течению с мыслями о том, чтобы быстрее закончилась игра.

– Можно с уверенностью сказать, что киприоты хорошо изучили «Динамо». А как киевляне изучали оппонента, если они по всем статистическим показателям уступили?

– Есть службы, которые занимаются сбором информации и изучением игры оппонента. На основе этого тренер выбирает тактику, дает наставления подопечным и команде в целом. Но это теория, а на практике все выполняют футболисты, а они вообще ничего не сделали, значит, у многих таков уровень, который не соответствует даже меркам украинского футбола. Часто достается тренерам, а игроков прячут или они сами бояться дать комментарий таким безобразным действиям. А когда их критикуешь, они еще и обижаются.

Наверняка в перерыве был разговоров от тренеров на повышенных тонах, и я практически был уверен, что во втором тайме мы увидим другое, злое «Динамо», но команды на поле так и не было.

– Если сделать скидку на то, что динамовцам было жарко и душно, почему тогда соперник бежал?

– Это все вопросы подготовки. Я не знаю, каким был план этой работы. В «Динамо», кроме Андрея Ярмоленко и Виталия Буяльского все в хорошем футбольном возрасте, много молодежи. Нужно спрашивать с тех, кто готовил команду.

– Можно сказать, что по классу исполнителей «Пафос» превосходит «Динамо»?

– Нет. «Пафос» – среднего уровня команда, с такими же исполнителями, просто хорошо обученная тренером, который продел качественную работу, собрав воедино интернациональный коллектив.

– С чем связаны элементарные ошибки при передачах, тогда как у киприотов стеночки проходили на ура?

– Я бы назвал два фактора: это физическая готовность, когда ноги не бегут, то и голова не работает, но и сам уровень футболистов дает о себе знать. Возможно, не нужно было фокусироваться на том, что это чуть ли не самый главный матч сезона, хотя оно так есть. Игроки были зажаты в психологические тиски и с этим они не справились. Если в чемпионате многое проходит, то в Европе – нет.

– После матча Александр Шовковский сказал, что нужно усиливаться, хотя раньше подобные вопросы не ставились во главу угла.

– После боя кулаками не машут. Это нужно было делать раньше, а не после таких поражений. Уже на протяжении последних лет этот вопрос поднимался, поскольку без конкуренции не будет прогресса. Говорят о проблеме в центре обороны, но все остается без изменений. Нужно усиление в центр поля, дефицит крайних полузащитников. А условно тот же Ванат сыграл плохо, но он знает, что выйдет на поле и в следующем поединке, поскольку Герреро и Пономаренко, пока не дотягивают. Да, из-за войны к нам сейчас не приедут сильные европейские футболисты, но в Украине тоже можно найти достойных игроков.

– Насколько сложно отходить от таких поражений? Это я почему спрашиваю: 16-го числа у «Динамо» игра в чемпионате, а, по сути, через неделю первый поединок за право быть представленным в групповом раунде Лиги Европы.

– Задача тренерского штаба не только тренировать, но и выводить команду из такого психологического состояния. Наверняка будет серьезная ротация, а лучших готовить к дальнейшим еврокубковым испытаниям. Нет времени вешать нос.

Да, сейчас мы недостойны выступать в групповом раунде Лиги чемпионов, но есть Лига Европы, также серьезный турнир. Сезон еще можно спасти.