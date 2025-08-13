Педриньо много не бывает? Шахтер хочет подписать защитника Гремио

Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским левым защитником «Гремио» Педриньо (Педро Габриэлем), сообщает издание bolavip.

По информации источника, в ближайшее время ожидается, что «горняки» сделают официальное предложение по 18-летнему футболисту и начнут переговоры о возможном трансфере.

Интересно, что в составе «Шахтера» уже есть два Педриньо: полузащитник Педро Виктор и левый защитник Педро Энрике Азеведо.

Педро Габриэл провел только 2 матча за взрослую команду «Гремио», но имеет в своем активе 27 поединков, 3 забитых мяча и 3 ассиста за команду U-20.