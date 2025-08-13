Педриньо много не бывает? Шахтер хочет подписать защитника Гремио
Донецкий клуб хочет подписать третьего Педриньо
Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским левым защитником «Гремио» Педриньо (Педро Габриэлем), сообщает издание bolavip.
По информации источника, в ближайшее время ожидается, что «горняки» сделают официальное предложение по 18-летнему футболисту и начнут переговоры о возможном трансфере.
Интересно, что в составе «Шахтера» уже есть два Педриньо: полузащитник Педро Виктор и левый защитник Педро Энрике Азеведо.
Педро Габриэл провел только 2 матча за взрослую команду «Гремио», но имеет в своем активе 27 поединков, 3 забитых мяча и 3 ассиста за команду U-20.
