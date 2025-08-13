Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Педриньо много не бывает? Шахтер хочет подписать защитника Гремио
Бразилия
13 августа 2025, 16:22 | Обновлено 13 августа 2025, 16:23
420
2

Педриньо много не бывает? Шахтер хочет подписать защитника Гремио

Донецкий клуб хочет подписать третьего Педриньо

13 августа 2025, 16:22 | Обновлено 13 августа 2025, 16:23
420
2
Педриньо много не бывает? Шахтер хочет подписать защитника Гремио
Angelo Pieretti/Grêmio FBPA. Педриньо

Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским левым защитником «Гремио» Педриньо (Педро Габриэлем), сообщает издание bolavip.

По информации источника, в ближайшее время ожидается, что «горняки» сделают официальное предложение по 18-летнему футболисту и начнут переговоры о возможном трансфере.

Интересно, что в составе «Шахтера» уже есть два Педриньо: полузащитник Педро Виктор и левый защитник Педро Энрике Азеведо.

Педро Габриэл провел только 2 матча за взрослую команду «Гремио», но имеет в своем активе 27 поединков, 3 забитых мяча и 3 ассиста за команду U-20.

По теме:
Соглашение достигнуто. Фулхэм продолжает работать над трансфером Кевина
«Не дорос». Эксперт оценил вероятность перехода Михавко в Ливерпуль
Спортинг сделал щедрое предложение Шахтеру по Кевину
Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Шахтер Донецк Гремио трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Bolavip Brasil
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Футбол | 13 августа 2025, 08:16 9
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»

Киевляне завершили выступление в Лиге чемпионов

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 3
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12.08.2025, 21:57
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ
Футбол | 13.08.2025, 12:22
Известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ
Известно, как окружение Сафонова отреагировало на трансфер Забарного в ПСЖ
ФОТО. Названы лучшие и худшие формы команд АПЛ перед сезоном
Футбол | 13.08.2025, 16:15
ФОТО. Названы лучшие и худшие формы команд АПЛ перед сезоном
ФОТО. Названы лучшие и худшие формы команд АПЛ перед сезоном
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Треба брати. Такого патлатого в нас ще не було - нам потрібні свої Кукурельї та Батістути для харизматичності. Ріст в нього 185 - добре для захисника та ще й голи забиває і асисти віддає - вогонь. Отже Ферейра+Кеннеді+Педріньйо це як мінімум хоча звучали й інші фамілії за останні два тижні. Ферейру правда вже взяли (він вже чекає на візу в Україну)
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 43
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 68
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 4
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 14
Бокс
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
12.08.2025, 00:55 5
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем